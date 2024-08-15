ESCO高峰論壇》工研院院長劉文雄︰提升能源效率 優先於電源開發

工研院院長劉文雄。（記者田裕華攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕工研院院長劉文雄昨出席本報主辦的「ESCO高峰論壇」時強調，節能也就是提高能源效率，這並非「縮衣節食」，而是盤點審視每度電是否有被充分利用、沒有浪費；提升能效要優先於電源開發，這也是國際普遍共識。

節能非縮衣節食 是提高用電效率

他說，「提升能源效率是國際認定之首要能源」這句話，是由國際能源總署（IEA）提出；我們常講的「深度節能」，在英文就叫作Energy Efficiency（提升能源效率）。「節能」一詞可能引發「縮衣節食」聯想，但事實不然，是要提高用電效率，讓一度電有一度電的功用，而不是一度電只用半度，另外半度電就浪費掉。

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他指出，歐盟就提出「能效優先原則」，普遍認同一定要先提高能源效率，看看有哪裡的電是浪費掉；若沒做到就說要開發電源，反而不符合開源節流，這樣的順序是不對的，因提高能效的效果很快浮現，遠比電源開發更快。

劉文雄說，能源管理需「整合資源規劃」（IRP），這並非新觀念，就是在做電力能源規劃時，必須將需求端與供應端的所有資源可能組合都納入考量，不能只考慮供給端；例如需求端少了一度電，就相當於供應端多了一度電，即使已發了一度電，但需求端未必能收到完整一度電，因中間運輸過程必然多少有損失。

劉文雄強調，能源轉型是共同為下一代打造幸福永續的未來，需要大家一起來、形成全民共識，不能有意識形態干預，且能源政策不是說走兩步、退一步，要持續往前走，途中可修正方向，但不能再走回頭路。

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