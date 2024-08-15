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ESCO高峰論壇》郭智輝︰ 加碼50億ESCO信保

2024/08/15 05:30

經濟部長郭智輝。（記者田裕華攝）經濟部長郭智輝。（記者田裕華攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝昨出席本報主辦的「ESCO高峰論壇」致詞時指出，為協助中小企業邁向深度節能，政府已推出五十億元的ESCO（能源技術服務業）專案貸款信保機制，全面導入ESCO的量能，幫助更多企業減碳兼省電費。

助中小企業邁向深度節能

郭智輝說，ESCO高峰論壇是以「深度節能」及「綠色金融」為題，總統賴清德已宣示啟動二次能源轉型目標，除了發展多元綠能外，另一重點就是深度節能，自由時報邀集官方、企業及民間共同討論，讓這個論壇別具意義。

他指出，節能比開發新能源更有經濟效益，還可幫助企業減碳；過去節能鎖定大企業用戶，以法規要求、給予投資抵減等方式來推動，現在也要鎖定中小企業，透過ESCO來幫助用戶，全面性地展開「深度節能」。

估帶動逾3500億元綠色投資

他強調，因中小企業用戶量多又分散，對節能工具的使用也不是那麼專業，ESCO就像幫企業節能減碳的專業顧問，透過ESCO幫忙診斷用電習慣，就可找出問題、協助投資節能設備，提供整合型的服務；而政府推出五十億元的ESCO專案貸款信保機制，預計可帶動超過三千五百億元的綠色投資。

經濟部次長連錦漳隨後出席綜合座談時也呼籲，節能是省口袋的錢，進行節電工作對大環境有幫助，也對個別企業減碳競爭力有幫助，為何不做？

連錦漳表示，減碳技術已成熟到位，國際風向也是以減碳為顯學，而低碳化與數位化的雙軸轉型，兩者一定要一起推動，因智慧能源管理系統就涉及數據蒐集，相關工作都具有系統性，公司決策面就變得很重要，而CEO（執行長）正是關鍵角色，若CEO對節能減碳有概念，由上往下就能進展順利。

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