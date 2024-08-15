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張榮發遺產》涉及股票、不動產 恐還有官司要打

2024/08/15 05:30

最高法院駁回長榮集團老三張國政對創辦人張榮發遺產上訴案，外界估計，張國煒約可獨自繼承140億元遺產。（記者王憶紅攝）最高法院駁回長榮集團老三張國政對創辦人張榮發遺產上訴案，外界估計，張國煒約可獨自繼承140億元遺產。（記者王憶紅攝）

私人事務 長榮、星宇均不回應

〔記者王憶紅／台北報導〕針對最高法院駁回長榮集團老三張國政對創辦人張榮發遺產上訴案，長榮集團表示，事涉大股東個人事務，公司不便回應；星宇航空公關長聶國維也說，這是董事長張國煒個人事情，無法回應。

不過，集團老臣指出，張國煒雖單獨繼承張榮發「本人之存款及股票、不動產」，但除了存款外，因涉及「特留分」，將無法獨自一人處分股票、不動產等，需要「應繼分」的繼承人協調同意後，才能出售；若無法協調，還得走上裁判分割。

被視為長榮集團「海外金庫」的巴拿馬長榮國際，由張榮發及四個兒子共同持有，每人擁有二十％股權，目前張國煒可繼承張榮發股權，躍居單一最大股東；但老臣指出，巴拿馬長榮國際是海外註冊設立，且「常任董事長（Permanent President；簡稱PP）」目前登記人仍是老大張國華，須跨國處理才能順利取得股權，預期短期內，張國煒無法順利取得總金額高達一四○億元的遺產。

這老臣還說，就算張國煒順利取得相關遺產，恐也無法動搖長榮集團目前進行中的海空分治，主要是上市櫃公司都是股權說話，除非張國煒在集中市場買進各家股票，否則不易取得長榮集團上市櫃公司經營權；且張國煒之前曾公開表達要專心經營星宇，拚十年內與長榮航空、華航並駕齊驅。

張國煒去年持有長榮航空四十八．○三萬張、持股八．八六％，在大舉減碼下，目前對長榮航空持股已降至四．九二％。

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