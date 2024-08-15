美司法部擬分拆Google 安卓、Chrome被點名

在美國法院五日做出Google非法壟斷網路搜尋與廣告市場的判決後，美國司法部下一階段考慮強制分拆Google。（美聯社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，在美國法院五日做出Google非法壟斷網路搜尋與廣告市場的判決後，美國司法部加速對該案下一階段展開討論，知情人士透露，考慮選項包括強制分拆Google；若獲法官採納，Google將是一九八○年代電信巨頭AT&T以來，被迫分拆的最大美國公司。

報導說，這也將是華府二十年前努力分拆微軟未果後，再度以非法壟斷為由，推動分拆一家巨型企業；知情人士表示，司法部最可能要求Google剝離安卓（Android）操作系統及網路瀏覽器Chrome，也考慮強迫Google出售廣告銷售平台AdWords的可能性。

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其他衝擊較小的選項包括，強制Google與對手分享更多數據，以及採取相關措施，防止Google在人工智慧產品上取得不公平優勢；但無論何種選項，美國政府可能禁止Google簽訂排他性協議。

根據法官梅塔（Amit Mehta）判決，Google透過向網路瀏覽器營運商及手機製造商支付高達二六○億美元（其中二百億美元流向蘋果），使其將Google預設為搜尋引擎，從而壓制競爭；雖然Google表示將提出上訴，不過梅塔下令雙方開始為該案第二階段擬定計畫，這階段涉及政府恢復競爭性的提議，包括提出分拆要求。

知情者表示，剝離全球約二十五億台裝置使用的安卓作業系統，是司法部律師最常討論的補救措施之一；另外，若司法部未要求Google出售AdWords，當局可能會要求推動「互通性」，以便其在其他搜尋引擎上順利運行。另一種選擇是要求Google將資料剝離，或是授權給競爭對手，例如微軟的Bing或DuckDuckGo。

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