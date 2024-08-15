財經青紅燈》亞洲三大卷王

根據中國國家統計局數據，今年6月勞工每週平均工時達48.6小時，早超過勞動法上限。（法新社）

中國網路上有句自嘲流行語「亞洲三大卷王」，即「韓國人不睡覺、日本人不吃飯與中國人不放假」。韓國人均日睡眠僅5小時多，與日本差不多是睡最短的國家；而日本人在乎外型，加上社畜文化，常見一日一餐，且越來越不愛吃米飯、改吃麵包，形容不吃飯也不誇張；但中國人不放假可真有「官方數據」來證明。

習近平在中共二十大「登基」時報告中宣稱，「我國是工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家」。

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中國的確有勞動法，明文規定「國家實行勞動者每日工作時間不超過8小時、平均每週工作時間不超過44小時」，也另設加班條款，含加班每週不得超過48小時。但根據中國國家統計局數據，今年6月勞工每週平均工時達48.6小時，早超過勞動法上限；足證中共法律一向僅供參考、黨意才是王法。

近幾年來，中國網上不時出現幾個3位數字，例如996、715及007等，996是指9時上班、9時下班、工作6天；715是7時上班，然後工作15小時，中間僅休息1個小時；007是凌晨零時起上班至翌日0時下班，每週工作7天，即全天候工作。中共不是宣稱工農聯盟為基礎的社會主義國家？嘴說全心全意依靠工人階級、事實上卻是全力壓榨底層勞工，以成就其強國夢想。

歐美國家一再要求中國改善其勞工勞動條件，但中共前陣子三中全會，依然強調堅持黨的全面領導、發展新質生產力，不願將更多資源投入改善勞工條件等社會保障體系；且中共壓榨本國勞工還不夠，還將外剩產能傾倒全球，搶奪其他國家勞工就業機會，因此，台灣勞工要保護自身權益、就得拒買中國商品！（高嘉和）

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