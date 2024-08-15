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中菲行看好航空貨運 運價還有高點

2024/08/15 05:30

中菲行總裁邱鈞榮（右）及海運副總裁林永川（左）。（記者王憶紅攝）中菲行總裁邱鈞榮（右）及海運副總裁林永川（左）。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕航空貨運市場供不應求，國際貨攬業者中菲行（5609）已經與國泰航空談妥13趟次包機，將在9月起執行到年底。中菲行空運總裁邱鈞榮表示，上半年空運市場需求強勁，貨量增加30%，且在貨機交機遞延下，呈現供不應求，目前遠東到美國每公斤運價10-11美元（約新台幣324-350元），預期9月航空貨運旺季到來後，10美元運價將不是高點。

拼多多搶包機 運價蠢蠢欲動

據指出，中國電商「拼多多」日前釋出1個月需要6萬噸、90班貨機的需求，並已獲官方協調爭取包機。市場人士指出，今年空運市場運量已經很緊俏，如果拼多多順利大舉包機，將造成排擠效應，運價不排除再向上走揚。

華航（2610）、長榮航（2618）空運艙位今年初就已售出60-70%，因此中菲行日前向國泰航空承租13架747-8、自上海飛往芝加哥的貨運包機，前6架都已售罄，主要貨源為消費性電子VR、AI半導體以及電商等產品。邱鈞榮說，另7架也在陸續洽談中，預計9月就會全部銷售一空，今年遠東到美國線全年無淡季。

中菲行除空運包機服務外，今年也新增三角貿易（中國華南到巴基斯坦）、跨境鐵路、跨境公路、海空聯運（福建-台北港-空運各地）服務。其中，因紅海危機拉長海運船期，上半年跨境鐵路營收成長5倍。

在海運市場方面，中菲行海運副總裁林永川表示，7月貨量有減少，但部分航商已通知客戶今（15）日每40呎櫃運價要調漲1000美元，且後續還有中東危機、美東碼頭工人勞資協商等漲價題材，因此預估到年底前，海運價格可望走向緩跌，但運價只要9月底到11月初維持目前高檔水位，航商今年也將是個好年。

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