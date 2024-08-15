鴻海︰輝達GB200伺服器出貨 沒有延遲問題

8/14外資及中資買賣超張數排行

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）發言人巫俊毅昨於法說會指出，今年AI伺服器市場仍以輝達（NVIDIA）H系列產品作為產業成長主力，客戶給予的訂單能見度更加良好；此外，之前傳出出貨將遞延的GB200伺服器，出貨時程也不存在延遲問題，預計第4季小量出貨，明年首季放量，有鑑於上半年AI業績已年增2倍，下半年動能可望更強。

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Q4小量出貨 明年Q1放量

鴻海指出，GB200伺服器出貨時程不存在延遲問題，預計第4季小量出貨，明年首季放量。（取自鴻海線上法說會直播）

鴻海第2季稅後淨利350.45億元，季增59%、年增6%，每股稅後盈餘（EPS）2.53元，創下歷史同期新高，巫俊毅表示，目前已看到多家客戶對於新一代AI伺服器機櫃的高度需求，鴻海絕對會是第1批交出GB200機櫃的供應商；至於旗下夏普除了轉型為AI資料中心外，也將參與生產活動。

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巫俊毅提到，依4大產品區分，第3季消費智能產品將呈現強勁季增、年對年持平；雲端網路產品受惠於AI伺服器營收持續加溫，季對季、年對年將顯著成長；電腦終端產品因基期較高，故略微衰退，但年對年仍會顯著成長；元件及其他產品，主要業務相關的零組件出貨增加，包括連接器、精密元件、鏡頭模組、以及車用產品等，季對季、年對年都會強勁成長。

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開發ADAS單晶片 電動車簽新單

巫俊毅看好鴻海下半年營運逐季成長，集團現持續完善碳化矽供應鏈產能，已開始量產1200伏特的金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET），同時完成上游的磊晶設備安裝，提升技術與成本的掌握能力，此外，下游的模組廠設備也陸續裝機，預計在第3季開始試產，同時已完成開發先進輔助駕駛系統ADAS單晶片（SoC）規格。

電動車方面，鴻海旗下鴻華先進（2258）的Model C今年前7個月交車量已逾5400台，4月起穩定交車維持在每月1000台以上，集團正與兩家日本傳統車廠客戶，洽談3項整車專案，預期下半年完成簽約。

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