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歐盟加徵中電動車關稅》北京狀告WTO 歐盟有理不退讓

2024/08/11 05:30

歐盟加徵中國進口電動車反補貼關稅，其中以中國上汽集團將加徵37.6％關稅最高。（法新社）歐盟加徵中國進口電動車反補貼關稅，其中以中國上汽集團將加徵37.6％關稅最高。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國商務部針對歐盟加徵中國電動車反補貼關稅，九日向世界貿易組織（WTO）提出告訴，加劇雙方貿易關係緊張；歐盟執委會強調，其對中國電動車展開的反補貼調查，以及隨後實施的反制措施，有信心符合世貿組織規則，且歐盟將持續進行相關調查。

歐盟：有信心符合WTO規則

七月時歐盟對中國製進口電動車在現有十％關稅基礎上，再加徵最高三十七．六％臨時性關稅，以保護歐洲電動車產業；歐、中雙方隨後展開數度磋商，但談判未有成果，北京揚言對歐盟農民與飛機製造商展開報復，並對法國烈酒業啟動反傾銷調查。

中國九日將該案訴諸世貿爭端解決機制；中國商務部稱，歐盟關稅措施「缺乏事實和法律基礎，嚴重違反世貿組織規則；中方敦促歐盟立即糾正錯誤作法，共同維護中歐經貿合作和電動汽車產業鏈、供應鏈穩定」。

由二十七國組成的歐盟執委會表示，歐盟正仔細研究北京向世貿提出訴訟的細節，並將依據世貿程序，適時向中國當局做出回應；歐盟發言人說，「執委會對中國電動車的調查及臨時性措施，與世貿規則的相容性深具信心」。

他補充，訴諸世貿爭端機制的請求，並不影響反補貼調查時間表，該調查仍將繼續進行；歐盟對中國進口電動車加徵的臨時性關稅最長為期四個月，歐盟必須在十月底前完成調查，以決定是否成為永久懲罰性關稅。

新加坡管理大學法學教授高樹超（Henry Gao）說，目前世貿爭端解決機制的效能有限，可能至少耗費二年才會做出裁定，即使中國最終勝訴，其電動車將難以重拾流失的市占率。依據歐盟反補貼關稅措施，中國上汽集團將加徵三十七．六％關稅，Volvo母公司吉利汽車與比亞迪分別加徵十九．九％、十七．四％關稅。

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