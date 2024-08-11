歐盟祭關稅 中國7月電動車出口暴跌16.7％

受內需低迷影響，中國七月新車銷售226萬輛、年減5.2％，連續第二個月下滑。若僅以內銷乘用車來看，新能源車銷量連續第二個月超越燃油車，市占率超過51％，顯示新能源車銷售成長的背後是燃油車被迫割地賠款。（美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕受到內需低迷影響，中國汽車工業協會公布最新數據，七月新車銷售二二六萬輛、年減五．二％，連續第二個月下滑，整體車市較六月年減七．四％更加嚴峻；若排除出口，內銷表現更糟，年減十．一％至一七九萬輛，包含純電、混合動力在內的新能源車占比連續第二個月超越傳統燃油車，顯示新能源車銷售成長的背後是燃油車被迫割地賠款。

7月中國新車銷售連2跌、內銷年減10.1％

該協會副秘書長陳士華指出，七月車市進入傳統淡季，加上消費信心不足、自然災害頻發等因素，整體市場表現相對平淡。

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電動車「卷」贏油車

數據顯示，因各品牌新能源車不斷流血殺價競爭，七月純電動車銷售年增二．六％至五十五．一萬輛，混合動力車大增八十．七％至四十三．八萬輛。若僅以內銷乘用車來看，新能源車銷量連續第二個月超越燃油車，市占率超過五十一％，在一年前此占比為三十六．一％；新能源車七月內銷年增三十一．六％至八十五．三萬輛，燃油車卻暴跌三十四．一％至七十四．二萬輛。

中國七月整體汽車出口年增十九．六％至四十六．九萬輛，燃油車與混合動力車皆上升，但純電車卻暴跌十六．七％至七．七萬輛，主因是歐盟擬對中國製電動車徵收額外關稅；陳士華說，「這樣的改變值得關注，就純電動車出口而言，我們遭遇不公平、不合理對待」。

生產過剩 中車企陷長期價格戰

今年前七月，中國新車銷售較去年同期上升四．四％至約一六三一萬輛，但國內銷售年減○．三％至一三○四萬輛，出口增二十八．八％至三二六萬輛；中國內需疲軟加上汽車生產過剩，導致中國車企陷入長期價格戰，更引發各國對中國將汽車過剩產能出口的不安。

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