晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

歐盟祭關稅 中國7月電動車出口暴跌16.7％

2024/08/11 05:30

受內需低迷影響，中國七月新車銷售226萬輛、年減5.2％，連續第二個月下滑。若僅以內銷乘用車來看，新能源車銷量連續第二個月超越燃油車，市占率超過51％，顯示新能源車銷售成長的背後是燃油車被迫割地賠款。（美聯社檔案照）受內需低迷影響，中國七月新車銷售226萬輛、年減5.2％，連續第二個月下滑。若僅以內銷乘用車來看，新能源車銷量連續第二個月超越燃油車，市占率超過51％，顯示新能源車銷售成長的背後是燃油車被迫割地賠款。（美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕受到內需低迷影響，中國汽車工業協會公布最新數據，七月新車銷售二二六萬輛、年減五．二％，連續第二個月下滑，整體車市較六月年減七．四％更加嚴峻；若排除出口，內銷表現更糟，年減十．一％至一七九萬輛，包含純電、混合動力在內的新能源車占比連續第二個月超越傳統燃油車，顯示新能源車銷售成長的背後是燃油車被迫割地賠款。

7月中國新車銷售連2跌、內銷年減10.1％

該協會副秘書長陳士華指出，七月車市進入傳統淡季，加上消費信心不足、自然災害頻發等因素，整體市場表現相對平淡。

電動車「卷」贏油車

數據顯示，因各品牌新能源車不斷流血殺價競爭，七月純電動車銷售年增二．六％至五十五．一萬輛，混合動力車大增八十．七％至四十三．八萬輛。若僅以內銷乘用車來看，新能源車銷量連續第二個月超越燃油車，市占率超過五十一％，在一年前此占比為三十六．一％；新能源車七月內銷年增三十一．六％至八十五．三萬輛，燃油車卻暴跌三十四．一％至七十四．二萬輛。

中國七月整體汽車出口年增十九．六％至四十六．九萬輛，燃油車與混合動力車皆上升，但純電車卻暴跌十六．七％至七．七萬輛，主因是歐盟擬對中國製電動車徵收額外關稅；陳士華說，「這樣的改變值得關注，就純電動車出口而言，我們遭遇不公平、不合理對待」。

生產過剩 中車企陷長期價格戰

今年前七月，中國新車銷售較去年同期上升四．四％至約一六三一萬輛，但國內銷售年減○．三％至一三○四萬輛，出口增二十八．八％至三二六萬輛；中國內需疲軟加上汽車生產過剩，導致中國車企陷入長期價格戰，更引發各國對中國將汽車過剩產能出口的不安。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財