台電外包商缺工 擬引進2000移工

今年颱風來襲，南部淹水，台電全力搶修。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕近年跳電事故銳減，但在野黨屢將「跳電」和「缺電」劃上等號，指責執政黨讓小動物扛責任。遵循總統賴清德指示的「民生要有感」，經濟部力拚在二○二八年完成降低停跳電事故、加速復電時效目標，也將透過引進一到二千名移工來改善台電維修外包商的缺工問題。

台電配電設備更換工程多是外包，但外包商的人力結構老化，配電領班平均年齡逼近六十歲，還得在大熱天爬桿修剪樹木、刨除柏油路面，體力不堪負荷，因此得引進移工從事「技術含量低」的基礎工作，類似協助老師傅的幫手、助理職。經濟部強調，引進移工並非是招聘移工進台電，不會壓迫到台電員工權益。

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經濟部指出，配電外包商的領班平均月薪約七至十萬元，協助換配電包商的初階工人月薪也有五至七萬元，酬勞不差、但非常辛苦，越來越少年輕人投入，類似結構性的缺工；經濟部目標是在不排擠本國勞工工作機會下，引進移工協助台電外包商進行「外線工程」。

經濟部強調，移工任務在於分攤配電老領班的「體力活」，例如刨除柏油路面或爬桿修剪路樹等，不會接觸到關鍵技術電網開關設施。經濟部目標是未來四年內引進一至二千名移工來幫忙，細節將再與勞動部協商。

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