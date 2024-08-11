43萬公里 可繞地球10圈半／台電配電線路 近五年停電事故減5成

根據台電統計，近五年配電系統停電事故已下滑超過五成。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕夏天高溫讓民眾無法接受停電，根據台電統計，近五年配電系統停電事故已下滑超過五成；但小停電仍經常躍上媒體焦點，打上「停電、小動物」兩個關鍵字在Google的新聞欄搜尋，超過十幾頁，不僅配電系統停電事故被曲解為缺電，更讓台電第一線人員得扛起龐大壓力。

地球一周距離（周長）大約四萬公里，台電配電處運轉維護組長董群驥解釋，全台電線桿超過三百萬根、配電線路長達四十三萬公里，可繞地球逾十圈，還有上千萬個絕緣礙子，除了設備本身故障，鳥、蛇、鼠、猴子、樹枝等，都很可能釀跳電事故。

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他說，成群的鳥站在電線桿上完全沒事，但只要「同時」碰觸到「有電」的電線與「無電」的電桿、礙子等，產生電位差就會造成短路而停電；台電已不斷包覆裸露的電線設備以降低機率，各地區處更是大動員，鼓勵「全員通報」，只要發現小鳥快要築巢就趕緊移除，也設置鳥踏、防鼠網等，預防作法優先。

「春夏是動物等外力碰觸的旺季」，配電與供電處指出，關鍵小動物的尾巴、翅膀、手臂若很「長」，都是難纏對手，最厲害非猴子莫屬。台電供電處線路組長洪能發說，猴子太聰明，偵測影像曾發現猴子竟可研究不同的攀爬路線，台電圍網的「圍法」只好推陳出新。

修剪路樹更讓第一線疲於奔波，董群驥提到，除要考慮市容美化、修剪量還要「不多不少」，因剪太多會挨罵、剪太少又沒效益，還曾剪到私人樹木被告。

台電統計，近五年配電系統的停電事故，從一萬二九六○件到去年降為六一三三件，減幅超過五成，停電事故確實減少。

台電︰出動工程車速度 沒比救護車慢

「全球沒有一家電業能做到完全不停電」。董群驥以台灣一千五百萬用戶、一天以高標一萬戶停電估算，占比僅○．○六％，面對外界高度檢視，台電出動工程車搶修速度沒比救護車慢，但電力是高度專業，接電等還有安全要考量，復電工作稍有不慎就是人命，盼外界多體恤。

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