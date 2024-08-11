首次最低工資審議9／4登場 CPI等參採指標爆歧見

製表 : 記者李靚慧

有委員反對研究報告直接提調幅

〔記者李靚慧／台北報導〕首屆最低工資審議會議九月四日召開，但根據先前「最低工資諮詢會」紀錄，就算有正式研究報告可做為討論依據，但仍存在不小歧見與堅持。有委員直言，「反對」研究報告直接提出調幅，甚至CPI（消費者物價指數）如何參採也需進一步協議；另時薪、月薪是否繼續脫鉤？十項「得參採指標」怎麼選？要達成共識「不如想像中簡單」。

CPI採哪項年增率 勞資極大歧異

「最低工資法」明定審議「應」參採CPI來擬訂調整幅度，同時「得」參採十項數據；但僅就CPI是採用CPI年增率、還是重要民生物資CPI年增率，勞資就存在極大歧異。

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根據紀錄，勞方代表舉例，去年重要民生物資CPI漲幅幾乎是CPI的一倍，當時勞方要求使用此數據，不被資方接受；但今年因颱風推升七月CPI至二．五二％，重要民生物資CPI僅升○．○六％，且前五月重要民生物資CPI漲幅一．五三％，也低於CPI的二．二四％，就有資方代表提出應參採重要民生物資CPI漲幅。

學者代表建議，CPI最主要是衡量勞工生活成本，為了貼近實情，若遇到CPI與民生CPI差距過大，可考量「二者加權平均」。

另十項得參採數據要如何評估，勞資也有不同考量。有委員要求必須將電價調漲因素納入，但有委員認為應更重視「最低生活費」，以保障勞工及扶養人家屬基本生活；另代表勞工全年貢獻的「勞動生產力指數年增率」增幅，也是應仔細檢視的數據。

資方代表主張「最低生活費」已與CPI連動，CPI上漲時就會帶動上揚，無須再特別檢視；而因多數企業「台灣接單、海外生產」，台灣勞工貢獻不如數據顯示那麼高，屆時勢必有一番論戰。

月薪時薪是否脫鉤 爭論焦點

月薪、時薪是否「脫鉤」也是焦點，因過去八年基本工資調漲，時薪調幅大幅超越月薪；有學者代表提出質疑，這已導致許多年輕人寧可改做二份時薪，月收入不比月薪差且更自由，惡化缺工情況，建議可考慮讓企業採月薪制、但按工時比例計算等因應方式。

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