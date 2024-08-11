〈財經週報-經發會〉亞洲資產管理中心有影？ 6年3階段8大開放措施

金管會主委彭金隆前往立院財委會進行施政報告，提出要打造台灣成為「亞洲資產管理中心」。 （資料照）

記者王孟倫／專題報導

「亞洲資產管理中心」是賴總統去年大選的金融重要政見，上任後，行政團隊更積極實踐承諾。行政院經濟發展委員會首次開會後，就把該方案列為三大政策主菜之一；金管會強調，將打造具有台灣特色的亞洲資產管理中心，將從4大構面著手，以6年為期，並推動8大開放措施。

行政團隊 實踐賴總統競選政見

彭金隆在上任金管會主委的隔2天（5月22日），就被立院財委會邀請施政報告，他就提出要打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，並列入今年金管會的金融發展重點，顯示對此議題之高度重視。

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接著，「亞洲資產管理中心」更被提升位階，在7月中旬首度開會的經發會，列為三大政策目標之一；財經官員表示，此涉及到跨部會議題，包括：央行、財政部等，都必須一起配合共同努力，若單靠金管會一個部會，要達成很不容易。

不過，過去無論是綠藍政府執政，都曾喊出讓台灣成為「XX中心」，結果呢？最後往往無疾而終，「亞洲資產管理中心」是否又將淪為雷聲大、雨點小規劃？

對此，金管會主委彭金隆接受本報專訪表示，「的確，當我們聽到，台灣要發展成為亞洲資產管理中心的時候，第一時間會想到，台灣有這個條件嗎？」這樣的質疑也非常的合理，畢竟，我們過去曾經也推動類似的政策很多次，但是成效似乎沒有辦法達到大家的預期。

「為什麼這次我們會比較有信心？因為環境很明顯有顯著的改變與不同」，彭金隆說，跟二十幾年很不一樣，比如：國人投資的風氣大增，包括：買基金、ETF或股票市場，台灣股市的最近1、2年市值及交易金額，已經全世界排名第9。

彭金隆： 要打造台灣特色不是要取代誰

彭金隆強調，更重要的是，我們不是要複製誰、或取代誰？而是要務實的打造成為亞洲資產管中心「之一」，可與鄰近國家，例如新加坡平起平坐，讓國人在資產管理時，不會直接跳過自家門，使台灣成為投資管理選項。

彭金隆表示，具有台灣特色的「亞洲資產管理中心」，是配合國家發展政策，從4大構面著手，包括：人（客群）、錢（金流）、機構（資產管理者）、商品（投資工具）等；他強調，發展資產管理中心很難只靠金管會，至少需有6大基礎建設，包括:一是充沛專業人才，二是匯率管制能夠自由移動，三是具吸引力稅制，四是容易溝通環境，像全英語環境，五是彈性組織架構如信託制度，六是地緣性。

經發會也指出，已經要求金管會在兩個月內將「亞洲資產管理中心」方案完成，彭金隆說，預計8月下旬將進行說明公布。

8月下旬 金管會公告完整方案

據瞭解，金管會規劃開放8大措施，包括：私人銀行（財富管理）業務擴大計畫、本國資產管理業（投信業）壯大發展計畫、外國資產管理公司招商引資計畫、股市壯大計畫（跨國掛牌）、保險業資金投資國內公建增進計畫、不動產證券化條例商品促進專案、監理與行政英語友善環境改善工程、普惠金融與綠色金融融入規劃等。

至於推展時程，金管會擬訂出六年計劃，從2024年至2030年將分三階段推動「亞洲資產管理中心」。

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