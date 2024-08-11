〈財經週報-經發會〉與國際爭鋒 強勢提昇攬才競爭力

行政院經發會提出攬才條件，目標在2028年延攬12萬名重點產業外國人才。圖為總統賴清德頒發就業金卡招攬國際人才。 （中央社資料照）

記者吳欣恬／專題報導

為改善勞動力不足，以及國際競逐人才激烈的情況，行政院經發會端出「推動國家人才競爭力躍升方案」，以積極主動且競爭性的態度去因應，國發會強調，「和鄰近國家相比較，我們的攬才條件不能輸」。

國發會主委劉鏡清指出，過去攬才政策由國發會主責，此次在經發會的架構下，「推動國家人才競爭力躍升方案」由8部會主政、15個部會都參與其中，希望透過跨部會的集思廣益，加速相關政策的推動和進行。

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他提到，過去的攬才政策較為被動，且比起人才的素質，更著重的是人才的數量。劉鏡清不諱言，量是大問題，畢竟人力缺口的數字就在那裏，但如何提升人才的競爭力也很重要。這次在經發會的主導下，改以主動競爭的態度。他強調，和鄰近國家相比較，我們的攬才條件不能輸。

全球攬才 目標2028年達12萬名

「推動國家人才競爭力躍升方案」，在全球攬才的部分，目標在2028年延攬12萬名重點產業外國人才，包括6萬名國際人才、1萬名數位牧民及5萬名擴大留用的僑外生。

劉鏡清指出，目前每年畢業的僑外生約兩萬多名，有47%留下，未來希望100%全數留下。他認為，現有的僑外生媒合企業上還有可以加強的地方，他已經和一些產業公會開過會進行討論，僑外生大學三年級以上就可以先去企業實習，企業也可以先甄選即將畢業的大四生。

在國際人才的延攬上，也將向海外工作的台灣人招手，預計明年1月將前往美國舉辦招鮭魚返鄉的計畫。劉鏡清指出，海外台灣人會想要回台灣工作，主要基於兩因素︰一是孝親；二是海外職涯面臨玻璃天花板。

鮭魚返鄉計畫主要鎖定人工智慧大語言模型（LLM）的專業人才，由政府協助媒介年薪新台幣600萬以上的職缺，達到「全球菁英簽證」的薪資門檻；企業端則瞄準能夠負擔高薪的大型科技公司、或是輔導這些返台的專業人才創新創業。另外，也可媒介到Google、AMD等外商科技業者，避免從台資企業挖角人才。

數位牧民 以一次半年簽證規劃

而針對數位牧民的部分，目前以一次6個月的簽證規劃中，期滿後希望這些數位牧民能轉為現有的就業金卡制度，意謂留台工作和生活。劉鏡清說，自己這段時間看了不少在台外國人Youtuber，發現許多人都是來台灣後愛上台灣，就留下來生活，因此他對留下十分之一數位牧民的目標有信心；而未來他希望數位牧民簽證能進一步延長到一年。

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