飆股幕後》大股東撐腰 蜜望實短線漲6成

益登入股蜜望實，股價大漲。（擷取自官網）

記者張慧雯／特稿

台股自24000點高點回檔，不少股票被打回原形，不過被動元件代理商蜜望實（8043）因益登（3048）入股不跌反漲，自7月22日收盤價24.25元一路逆勢上揚，昨日股價一度衝上39.2元，波段漲幅最高達61%，不過昨日蜜望實股價終場由紅翻黑、以35.25元作收。

益登入股 抗跌大漲

蜜望實主要從事被動元件積層陶瓷電容（MLCC）及電感代理銷售，太陽誘電於2008年入股蜜望實，為蜜望實第一大法人股東，蜜望實成為日商太陽誘電在台代理商，不過7月2日太陽誘電公告出清蜜望實全部持股、超過1.1萬張股票。

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太陽誘電宣布出清蜜望實持股後，7月22日益登宣布以每股25.2元全數接手，接替太陽誘電成為第一大股東，由於半導體通路商大聯大（3702）2022年參與益登私募，市場解讀此舉等同於大聯大在被動元件通路插旗。

事實上，蜜望實今年也調整產品結構來擴大市場，不再只侷限於被動元件產品，包括麥克風、力矩Sensor、E-Bike控制器模組、馬達擴大設計、氮化鎵電源控制器模組販賣等都是未來方向，同時也積極規劃車用和AI相關市場產品，更準備開發新產品代理。

對於今年被動元件市場展望，蜜望實預期，隨著供應鏈庫存漸去化、消費性應用需求止跌回穩，電動車、AI伺服器等新興應用需求崛起，今年MLCC出貨可望轉趨持穩；至於E-Bike控制器模組及馬達應用於輔助型腳踏車及產業用機械，今年將進一步進軍歐美輔助型腳踏車市場。

蜜望實今年7月營收4.67億元、月增48.79%、年減2%，累計1-7月營收25.63億元、年減10.68%；第2季財報日前已公告，每股稅後盈餘（EPS）為0.95元，單季獲利寫下近6年來新高，累計上半年EPS達1.31元。

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