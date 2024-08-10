飆股幕後》中鋼集團最飆股 鑫科月漲1.1倍

鑫科董事長李昭祥。（記者歐宇祥攝）

記者歐宇祥／特稿

因台積電（2330）稱將拚2027年量產FOPLP（扇出型面板級封裝），帶動相關供應鏈股價走揚，中鋼（2002）旗下材料廠商鑫科（3663）因已在出貨FOPLP金屬載板，交投始終熱絡，本週股價不畏大盤回檔，仍週漲近2成，昨日則因週四（8）公告7月營收亮麗，股價跳空漲停，終場收在95.8元，再創歷史新高價，成交量逾3000多張。從6月下旬低點44.05元至昨日漲幅逾1.17倍。

台積挺FOPLP 供應鏈齊揚

鑫科在7月下旬法說會中釋出FOPLP金屬載板出貨的正面消息，至今股價漲幅達57%，且中間13個交易日中，鑫科的當沖成交量一直居高不下，本月8日當沖成交張數達3.4萬張、佔比高達76%，投資人應留意後續股價波動。近5日外資買超鑫科2871張，三大法人合計買超3012張。

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因台積電布局FOPLP，帶動近期供應鏈股價強漲，不過產業人士認為，台積電目前要務應仍在CoWoS產能提升，FOPLP在2027年量產應是先進封裝的下一階段目標，FOPLP商機宜以長線看待。

鑫科董事長李昭祥表示，因客戶需求持續提升，下半年鑫科的FOPLP金屬載板出貨將較上半年倍增、上看900至1200片，今年半導體靶材將加速成長，有望達到3成營收比重。鑫科昨日則表示，7月起已見到客戶拉貨動能增溫，下半年FOPLP金屬載板有望如預期成長，目前主要出貨國內面板廠、國際半導體廠，並有數家潛在客戶洽談中。

鑫科目前也已開始認列子公司中鋼精材營收與獲利，日前公告7月營收5億元，與6月持平、但年增達138%，前7月累計營收22.4億元，年增則為67%，主要就是來自子公司貢獻。而鑫科上半年稅後淨利則為2379萬元、年增約32%，每股稅後盈餘（EPS）0.42元。

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