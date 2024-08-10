陽明貨輪寧波港爆炸 供應鏈影響有限

陽明貨櫃輪在寧波碼頭爆炸。圖非動明輪。 （陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明（2609）貨櫃輪驚「船」爆炸！陽明昨日證實旗下動明輪（YM Mobility）在中國寧波港作業時，船上發生失火事故，事故發生原因尚待釐清；初步調查，是船上搭載一只危險品貨櫃發生爆炸。據指出，根據航運界慣例，損失將由包括陽明、貨主等各方的保險公司負責。

保險分攤損失 人員無恙

陽明指出，危險品貨櫃的貨主申報時是冷櫃代替乾櫃使用，並無插電需要，但爆炸原因還需進一步了解，而在即時採取滅火措施，全船人員均已安全撤離。

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市場人士表示，陽明動明輪爆炸是單一事件，對供應鏈影響有限，不過，碼頭損壞狀況、是否影響貨櫃進入港口以及出貨情形，都還要再觀察。

SCFI連5跌 4大航線全跌

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌78.78點至3253.89點，跌幅2.36%，為連5跌，其中，四大主要航線全數走跌，而近洋線的遠東到東南亞跌幅更達5.25%。

SCFI數據顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為2786美元，週跌幅2.46%；遠東到地中海運價每TEU為4733美元，週跌幅5.28%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為6068美元，週跌幅2.83%；遠東到美東每FEU為9083美元，週跌幅2.81%。

市場人士表示，運輸需求缺乏進一步增長的動力，供需基本面有所削弱，市場運費持續調整。

另外，繼長榮（2603）7月營收站上23個月新高後，陽明（2609）、萬海（2615）昨公告的7月營收也分別站上22、23個月來高點。受惠平均運費上漲，陽明7月營收為254.58億元，月增22.87%、年增122.23%，創2022年10月以來新高。累計1-7月營收為1218.49億元，年增46%。

萬海7月營收201.08億元，月增21.13%、年增144.17%；累計1-7月營收858.88億元，年增47.41%。萬海表示，第3季在歐美返校及傳統假期備貨需求，預期貨量將穩步增長。

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