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盤勢分析》台積領軍大漲 最恐慌時期已過

2024/08/10 05:30

台積電昨再度率領台股攻堅，終場上漲598.9點，收在21469點。（法新社）

美國上週初領失業金人數低於市場預期，化解市場對美國經濟衰退擔憂，美股四大指數大反彈，科技股重獲市場資金買進，權王台積電（2330）昨再度率領台股攻堅，傳產與金融助攻，突破半年線，加權指數終場上漲598.9點，收在21469點，成交量僅4660億元。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，本週大盤在震盪中逐步回穩，不少回檔後評價面具吸引力之個股開始吸引資金低接，研判最恐慌時期應已過去，但台股上方壓力仍不能大意，須待時間逐步整理化解，以反覆震盪打底來化解套牢賣壓，預料短線將以橫向整理為主。

國票證券指出，近期因輝達晶片設計缺陷、美超微毛利下降等消息衝擊，電子族群表現疲軟，當前科技股逆風，恐限縮反彈力道，格局上以盤整震盪視之，不過具基本面的族群仍有表現機會。

3大法人昨合計買超台股189.1億元，其中外資買超254.6億元、投信買超47.5億元、自營商賣超112.9億元；外資台指期淨空單小增197口，累積外資台指期淨空單約3.2萬口。（記者卓怡君）

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