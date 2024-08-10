年輕化、回歸專業 銀行公會龍頭 二選一

銀行公會理事長雷仲達。（記者方賓照攝）

〔記者陳梅英、鄭琪芳／台北報導〕公股行庫人事案大致底定，金融圈人士分析，此次異動人數多、內部晉升也多，總結有三個特色，年輕化、回歸專業、女性比例提升也是一大亮點。另因身兼銀行公會理事長的兆豐金董事長雷仲達將功成身退，公會也將進行改選，據了解，新任兆豐金董事長董瑞斌、台灣金董事長凌忠嫄都是熱門人選。

此次退休的三位公股金控董事長中，兆豐金雷仲達、華南金張雲鵬都逾七十歲，台灣金呂桔誠雖才六十八歲，但在台灣金已滿八年，是在位最久的公股金控董事長，且台灣金是國銀龍頭，也是順利交棒。

請繼續往下閱讀...

兆豐金、華南金及台灣金等三大金控董座將分別由合庫金董事長董瑞斌、第一金總經理陳芬蘭及彰銀董事長凌忠嫄接任，平均年齡直接少五歲；其中，陳芬蘭將是華南金首位女董座。

董瑞斌是金融圈少數具有完整產官學經歷者，二○一七年因收拾慶富案爛攤子而臨危受命接下第一金、第一銀董座，卻於二○一九年黯然下台，之後回歸學術界，去年接下合庫金董座一職剛滿一年，此次再被欽點接掌兆豐金，不僅算是「鳳還巢」，也有金融圈人士認為算是還他一個公道。

雷仲達退休後，銀行公會也將進行改選。銀行公會聯合會是各地銀行公會代表推舉，又以台北市銀行公會勢力最大（分行最多），而北市銀行公會中的公股勢力最龐大，財政部都會居中協調，迄今都是由公股行庫董事長擔任；據了解，董瑞斌、凌忠嫄都是熱門人選。

台酒董見黑馬 湯期安接任

繼九大公股銀行高層異動，台灣菸酒公司人事出現黑馬，新任台酒董事長由來自民間企業、具生技背景的湯期安接任，總經理則由副總賴煥宗升任。

湯期安曾在生技公司擔任要職，也曾擔任台灣生技產業聯盟理事，加上具行銷方面專長，希望借重他的專業為台酒帶來新氣象。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法