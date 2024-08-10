工研院助攻 打造產業永續競爭力

工研院舉辦成果展暨技術論壇，要協助南台灣產業創造永續的競爭力。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕工業技術研究院昨天再度以淨零碳排為主題舉辦研發成果展，希望藉由新創科技協助南台灣產業搶攻功率半導體與氫運用的商機，並打造永續的競爭力，也宣示將持續提供低碳智慧製造、循環再生等技術服務。

工研院舉辦成果展暨技術論壇，要協助南台灣產業創造永續的競爭力。（記者吳俊鋒攝）

工研院在台南沙崙綠能科技示範場域舉辦「壯大南方產業」淨零產業成果特展及技術論壇，聚焦南台灣產業在淨零轉型趨勢下的永續商機，展示「南方雨林計畫」在化合物半導體、氫應用、低碳智慧製造、循環再生等領域超過三十項淨零技術與產業化成果。

請繼續往下閱讀...

技術論壇也安排五場座談，邀請廿位專家發表產業洞見，並進行趨勢分析，經濟部次長陳正祺專程南下。

陳正祺表示，成果展暨論壇活動每年參與人數倍增，顯見在沙崙園區研發的各種概念及前瞻科技等，獲得各界支持，並協助南部地區成為新創發想地、概念驗證地，以及產業發展地。

陳正祺指出，配合二○五○淨零排放產業政策，要讓電力系統也達到淨零目標，就是總統賴清德所提「能源第二度轉型」，往多元綠能邁進，希望透過產、學、研的合作，持續推動大南方產業成為世界淨零碳排示範地。

工研院董事長吳政忠說，包含淨零永續、化合物半導體等所發表的技術服務，都是與世界接軌的前瞻科技，驅動產業創新。

吳政忠強調，政府自二○一六年起特籌十三個部會，並以預算投入沙崙地區，引領台灣在前瞻晶片、資安與智慧科技等領域大步前進，迄今成果豐碩，希望產業界繼續支持。

化合物半導體技術在提升能源效率與降低碳排放可發揮關鍵作用，而氫能應用則有助於推動交通與工業領域的低碳轉型；低碳智慧製造可帶來更高效、智能的生產模式，材料循環再生技術則能有效提升資源利用效率，減少環境負擔。

活動現場還提供淨零策略顧問諮詢服務，幫助企業制定、實施淨零排放戰略，推動企業升級與綠色金融的發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法