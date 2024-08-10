CPI微揚 PPI續跌 中國難走出通縮

天候因素干擾食物供應，中國七月消費者物價指數增速略快於預期，而生產者物價指數持續走跌，凸顯全球第二大經濟體的中國消費仍趨疲軟，尚難走出通縮泥淖。（歐新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕由於天候因素干擾食物供應，中國七月消費者物價指數增速略快於預期，而生產者物價指數持續走跌，凸顯全球第二大經濟體的中國消費仍趨疲軟，尚難走出通縮泥淖。

工業生產過剩 價格承壓 PPI連續22個月陷入緊縮

中國國家統計局昨公布，七月居民消費價格指數（CPI）年增○．五％，較六月的○．二％上升，也高於路透經濟學家預測的○．三％增幅；工業生產者出廠價格指數（PPI）年減○．八％，與六月持平，是連續第二十二個月陷入緊縮，略低於預期的○．九％減幅。

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華爾街日報報導，天氣干擾食物供應等臨時性因素推高了物價，促使中國七月CPI數據上升，排除食品與能源波動性較高的物價，核心CPI年增○．四％，較六月的○．六％放緩。

經濟學家普遍預期中國今年的通膨維持溫和，因在經濟前景不確定下，民眾不願打開錢包放心消費；與此同時，由製造業推動復甦的政策導致工業產能過剩，也對價格造成壓力。

官方數據顯示，食品通膨、特別是豬肉價格，是促使七月消費物價走高主因，並使食物價格在經歷十二個月的通縮後轉為持平。

野村經濟學家指出，極度高溫與水患等惡劣天氣造成食物供給側的扭曲；七月豬價暴漲二十．四％、較六月擴增二．三％，蔬菜價格則年增三．三％，從六月的年減七．三％急漲。

非食品CPI續放緩

顯示內需無回升跡象

經濟學人智庫（EIU）分析師徐天辰說，「食品與非食品CPI之間的明顯對比，以及其他商品與服務未見通膨趨勢，顯示中國內需沒有回升跡象」。

巴克萊經濟學家也認為，整體通膨的意外上升，掩蓋了價格動態與內需的疲軟，「醫療保健、汽車、旅遊與住房等非食品類幾乎一致放緩，顯示存在根深柢固的通縮預期風險」；漫長的房市低迷、就業不穩定性，導致中國消費者對於振興消費的措施多半無動於衷。

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