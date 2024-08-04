雲嘉扎根人才 打造無人機基地

吳鳳科大開設人工智慧無人機科技系，購置約70架各類型無人機。（記者王善嬿攝）

記者林宜樟、王善嬿、蔡宗勳／專題報導

為推展無人機產業及培育相關人才，國家中山科學研究院設立民雄航太園區推動研發及製造，雲嘉地區的虎尾科技大學、中正大學及吳鳳科技大學等校也推動研發，齊力為無人機產業發展儲備能量。

中科院在民雄園區東側開發「中科院民雄航太暨無人機院區」，進行國防航太科技與軍規無人機研發生產，預計二○二六年啟用；西側園區提報「民雄航太暨無人機產業園區」開發計畫，向中央爭取六十八億元建設經費，預計八月上旬定稿報行政院，核定後趕在九月編預算，明年進行發包相關事宜。

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虎尾科大飛機工程系教授駱正穎表示，中國無人機市場龐大，但世界無人機產業供應鏈正在去中國化，提供台灣產業利基。該校研發團隊進駐亞創中心近兩年，已與十餘家廠商產學合作，提供研發成果，並由教育部計畫設立「無人機產業人才及技術培育基地」，基地無人機材料研發場域，可製造重量輕、且強度足夠的無人機，團隊已開發多台原型機，若軍用可承載炸彈，若商用可承載照相機，具備設計、製造及檢測能量。

中正大學機械工程學系副教授楊翰勳說，學校在氣體動力、影像識別、資訊及通訊技術等方面，均有專業師資，可進行無人機研發、設計、測試及使用，台塑集團也與團隊簽署合作協議，提供材料讓團隊研究應用及研發。

吳鳳科大全國首創無人機系

吳鳳科大成立全國首個人工智慧無人機科技系，規劃人工智慧、機械學習、無人機操作品質與管理課程等，培育無人機操作飛手、人工智慧人才，要求學生熟悉民航局無人機管理規範，且能夠自行組裝維修無人機，成為操作無人機專業人才。

嘉縣推動無人機教育，今年底前將在推動無人機教育的溪口國中設立職業試探中心，讓學生透過引導實作及情境營造等課程，增進對無人機產業及精緻農業的認識。

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