業界心聲：建構無人機完整產業 避免一窩蜂投入

SkyMini A+任務型無人多旋翼機，全機為去紅供應鏈製造。（記者林宜樟攝）

記者林宜樟、蔡宗勳／專題報導

我國長期發展科技、資通訊及機械產業，具備無人機製造技術。無人機廠商璿元科技公司執行長周玉端建議，政府需要有完整的無人機發展期程，由各部門提出計畫與需求，訂出時程及各階段完成目標，各廠商才能配合研發，建構完整本地產業，而非某個部會提出需求，各廠商就一窩蜂投入。

台灣市場小 製造成本高

周玉端表示，該公司設計的SkyMini A+任務型無人多旋翼機，全機為去紅供應鏈製造，其中無人機馬達採用台製，但因產量少，製造成本高，價格至少是中國馬達的三倍；由於開模成本高，部分材料則採3D列印製造。他直言，目前研發機型多屬於專案導向，許多機關提出的規格不一，並無標準，需求、功能、規格等一改再改，且採購數量少，廠商只能苦撐。

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無人機廠商台灣希望創新公司執行長李志清說，過去各國無人機依賴中國製造，但目前美國已急速調整，希望協助屬於友方的台灣健全無人機產業鏈，成為美國供應方，未來在美中對抗情勢下，有更好供應鏈來源。

應朝向特殊應用機型發展

李志清說，台灣雖可製作無人機，但價格為中國無人機的二到三倍，希望能由政府先帶出需求，再拓展國際市場，具有市場，台灣無人機價格才可能往下降。

不過李志清提及，即使台灣無人機價格下調，仍很難與中國無人機進行價格競爭，未來發展方向仍應朝特殊應用或民主供應鏈，藉此健全產業，達成量產自製無人機目標。

空拍機玩家賴國華說，中國無人機便宜好用，基本型一架不到二萬元，高階款在十萬元以內，台灣產品若能壓低價格或具備更好的系統，會比較有吸引力。此外，政府對空拍規範非常嚴格，一般使用者考照也越來越難，若能放寬，會有更多人想買空拍機。

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