美股暴跌 全球500大富豪財富縮水4.4兆

美股連二日掀起拋售潮。彭博富豪指數顯示，全球五百大富豪資產蒸發1340億美元（約4.4兆台幣）。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國疲軟的就業報告引發經濟衰退疑慮，加上人工智慧（AI）泡沫化疑慮起，美股連二日掀起拋售潮。彭博富豪指數顯示，全球五百大富豪資產蒸發一三四○億美元（約四．四兆台幣），其中，亞馬遜創辦人貝佐斯的淨資產縮水一五二億美元（約四九五六億台幣）最可觀。

美股連二日暴跌。全球五百大富豪資產蒸發1340億美元，亞馬遜創辦人貝佐斯的淨資產縮水152億美元最可觀。（美聯社）

貝佐斯身家蒸發4956億最慘

根據該指數，亞馬遜股價二日大跌八．八％，貝佐斯的淨資產降至一九一五億美元（約六．二五兆台幣），為其第三大單日損失規模，僅次於二○一九年四月四日他達成離婚協議時，身價蒸發三六○億美元（約一．一七兆台幣），以及二○二二年四月二十九日，亞馬遜股價重摔十四％。

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特斯拉執行長馬斯克、甲骨文創辦人艾利森等科技富豪身價也縮水，資產分別縮水六十六億美元（約二一五二億台幣）與四十四億美元（約一四三四億台幣）。因美國經濟的不確定性及科技巨頭令人失望的財報，以科技股為主的彭博富豪指數從七月高點跌逾十％，落入修正區間，短短三週，該指數市值蒸發逾二兆美元（約六十五．二兆台幣）。

投資人也對今年AI趨動的漲勢及市場過度集中不安。亞馬遜表示，計畫持續投資AI，即使犧牲短期利潤亦然，致使亞馬遜股價創二○二二年四月以來最大跌幅；Meta創辦人佐克伯格、Google創辦人布林與佩吉身價二日也蒸發逾三十億美元（約九七八億台幣）。

美國勞工部二日公布，七月新增非農就業人口十一．四萬人，遠低於經濟學家預期的十七．五萬人，失業率跳漲至四．三％，創三年新高。該數據引發美國經濟可能硬著陸的疑慮，並觸發所謂「薩姆規則」（Sahm Rule）的衰退指標；芝商所FedWatch工具顯示，預期聯準會（Fed）九月降息兩碼（○．五個百分點）的機率，從前一個交易日的二十二％跳升至六十九．五％。

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