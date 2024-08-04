電力交易平台熱絡》電網儲能達陣 光儲合一慢吞吞

國內電力交易平台熱絡，電網端儲能的台電負責1GW，今年7月底約1.065GW、已提前達標；但發電端儲能「光儲合一」進度大落後，僅完成四分之一目標。（示意圖，台泥提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕儲能發展兩樣情，經濟部能源署、台電負責推動國內儲能市場，明年目標合計要達一．五GW，顯示國內電力交易平台熱絡，電網端儲能的台電負責一GW，今年七月底約一．○六五GW、已提前達標；不過，發電端儲能「光儲合一」進度大落後，目前為一二三MW，僅完成四分之一目標。

光儲合一 只達標四分之一

電網端儲能包括功率型、複合型，前者已有約七六七MW參與，後者約二九七MW，已達到明年設定的一GW目標；但功率型參與量遠超過台電需求的五○○MW，才會出現結清價格零元，台電持續輔導業界移轉到複合型儲能，至少還有一○○到二○○MW有意移轉，讓市場不會過熱、趨於穩定。

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根據政府淨零轉型十二戰略規劃，二○三○年的儲能量要達五．五GW，其中電網端為三GW、發電端為二．五GW；對照電力交易平台，光是在複合型儲能部分，向台電提出申請的設置量逼近四GW。

不過，其中約有一．四GW尚未動工，也還沒採購相關設備，恐是潛在的「儲能蟑螂」，而依台電規定，業者要在一年內完工，最多可二次展延，未如期完工，台電可取消其申請資格。

即使扣除進度緩慢的一．四GW，也確定已有二．六GW是正在動工或已採購電池的案場，幾乎都是會投入複合型儲能，加上功率型儲能維持五○○MW，能穩健達到未來電網端儲能三GW的目標。

反觀發電端的光儲合一，能源署二年前開始招標，完成四次招標，共有十三家得標，累積容量達一二三MW，費率達到九元以上。今年尚未看見能源署招標公告，對此，能源署表示，招標要點仍在辦理中，並無時間表。據透露，官方最快恐要等到九月才公告，要在明年底前完成五○○MW的難度很高。

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