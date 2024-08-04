防儲能0元惡性競爭 台電公布供需指引

電力交易平台交易熱絡，為避免市場長期以零元「地板價」投標，台電修正市場規則，於每月底公布「需求／願付價格曲線」，供業者參考。（台電提供）

電力交易平台熱絡

〔記者林菁樺／台北報導〕電力交易平台交易熱絡，台電避免業者過度投資、交易價格崩盤，七月底修正市場規則，於每月底公布「需求／願付價格曲線」，讓業者可參考市場動態的參與容量，避免投出零元價格；如此台電不會增加預算，又能擴大購買量，業者也不會因惡性競爭，反造成儲能發展停滯。

電力交易平台上資源樣態多元，眾多業者投入功率型儲能（dReg），因超過台電所需的五○○MW，結清費率自年初起都維持在零元。而目前複合型儲能（E-dreg）台電需求約二二○MW，因越來越多業者加入，市場可參與容量已逼近三○○MW；業界透露，E-dreg今年的結清價費率也一度出現零元，這使銀行對於儲能態度轉為觀望，融資意願降低。

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每月公布次月「需求／願付價格曲線」

為避免市場長期以零元的「地板價」投標，台電修正市場規則，自上月二十二日起每月底會公布次月的「需求／願付價格曲線」。台電說明，此曲線將參考再生能源滲透率、夜尖峰備轉容量等多個參數，計算出一條曲線，需求容量會去對應可接受的價格。

台電解釋，不同季節、時間對儲能需求不同，且儲能會越來越多，因此台電採購需求、價格都會變動；業者就要緊盯市場供應量去推敲應投多少價格才能得標。

新措施上路以前，台電今年在E-dreg需求約二二○MW，但市場有三○○MW，台電可能用天花板價「全收」二二○MW，超額的八十MW就「不收」；只是當市場參與量不斷擴大，流血下殺機率會增加。

新制上路後，因有「需求／願付價格曲線」可參考，投標價可避免極端的地板或天花板價，而台電在預算不增加之下，超額容量也收購，進一步穩定夜尖峰時段供電，達成市場穩健，且台電與業者雙贏目的。

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