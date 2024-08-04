〈財經週報-數位保險〉香港5家虛擬保險 均未獲利

香港有5家虛擬保險公司截至去年底，尚無一家獲利。（法新社）

編譯魏國金／專題報導

2018年12月才發出首張虛擬保險公司（數位保險）執照的香港，截至去年底，尚無一家獲利，或許其經驗可以作為借鏡參考。

「純網保」或「數位保險」在香港被稱為「虛擬保險」，這是相對於傳統的實體保險公司，從投保、核保、理賠到保單管理均在線上進行。

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香港保險業監管局為推動保險科技發展，2017年啟動「快速審查」（Fast Track）機制，處理採用全數位分銷管道的新保險公司之授權申請。

2018年底發出首張執照，迄今香港已有5家虛擬保險公司，分別是Bowtie、OneDegree、Avo Insurance、Blue Insuranc及ZA Insure等。截至2023年底，都還呈現虧損；其中，2020年拿到虛擬保險執照的OneDegree，去年保費收入較前年成長59%，市場預估今年「有機會」成首家「轉虧為盈」的虛擬保險公司。

另外，香港取得首張虛擬保險執照的「Bowtie」（保泰人壽）認為，有三個原因讓虛擬保險快速發展︰第一、香港虛擬保險能得到民眾信賴，是基於香港對保險公司的監管嚴格，保險公司除了必須有充足的股本（最低門檻為2,000萬港元，約台幣8,413萬元）以及償付準備金（維持償付充足率至少150%）；第二、公司委任董事或控權人之前，先須獲得保監局審核批准，香港保監局將考量申請人公司董事或控權人的資歷、經驗與操守進行准駁；第三、所有保險公司須為其擬經營的保險類別進行再保險安排，以做好風險分擔準備。

香港虛擬保險業務量 急起直追

香港自虛擬保險誕生以來，相關公司的業績顯著成長。Quinlan機構一份2022年報告指出，2019年香港虛擬保險公司的保費收入僅300萬港元（約台幣1,255萬元），而2020年一舉來到4,300萬港元（約台幣1.8億元）；尤其，2021年保費更大幅飆升至3億4,500萬港元（約台幣14.4億元）。換言之，2021年與2020年整整相差了8倍。

Quinlan機構報告也顯示，2021年35%香港消費者表示，比起非數位管道，更偏好透過數位管道購買保險產品，該數據較2020年的28%上升7個百分點，願意上網購買保險的消費者也增加，從2019年的41%上升至2020年的60%。

購物偏好轉向網路 有助虛擬保險

法國顧問公司Sia Partners香港辦事處資深經理Arthur Roiret也說，「香港數位保險的前景是正面的，因為保險業正尋求數位轉型以滿足對更快、更有效率服務的需求」。

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