〈財經週報-數位保險〉新政策恐燒錢 壽險業者低調觀望

金管會主委彭金隆表示，將重啟開放純網保，並且大幅鬆綁規定，且正名為「數位保險公司」（資料照）

記者吳欣恬、王孟倫／專題報導

對於金管會重新開放純網保，並以「數位保險公司」的名稱取代，壽險業界態度可用4個字形容，「低調觀望」。

壽險業者認為，宣布重啟純網保的政策調整，可望能吸引更多業者的興趣，也樂見這項政策端出。不過，業者也直言，要等進一步的確切方案出爐，再來思考。

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「一碼歸一碼，有興趣歸有興趣，還是要等年底方案出爐才知道，也不知道長什麼樣子？」一位外商壽險業者直言，即使從「純網保」變成「數位保險」，但業者仍會問，世界各國經驗都是虧損居多，申請這張執照的目的是甚麼？金管會除鬆綁限制外，更重要是有甚麼獲利誘因？

尤其，若以目前的網路投保的數字統計來看，網路投保業績大部分來自於產險業，以今年上半年數字來看，壽險與產險的佔比為11%比89%，網路數位幾乎是產險業的天下；若以過去為例，向金管會申請純網保的兩家都是產險公司，尚未見壽險業者加入行列。

壽險業： 現不敢貿然投入 等2026年後再說

不過，面對彭金隆提出的這項變革，也有壽險業者就認為，如果以現在的監理新氣象，若開放線上、線下皆可銷售等，確實有助提升業者投入的興趣。

然而，有業者提醒，2026年兩大國際接軌新制在即，包括：IFRS17及ICS2.0新一代清償能力機制導入，業者的資本要求面臨更高難度的挑戰。

如果要投入純網保，包括系統建置、人員訓練和相關等，勢必需要大量資金投入，在接軌前的關鍵時期，壽險業者以各種措施厚實資本都來不及，實在不敢在此時貿然投入一個全新的領域。

業者表示，現階段金管會的方案措施都還不夠明朗，加上接軌的資金壓力，只能先觀望；要等到新方案出爐後再進一步研議，決定是否要投入，但真正開始著手，或真的有壽險業者投入數位保險，應該是要等順利接軌之後。

申請數位保險 國泰、富邦無進一步想法

保險專家表示，過去10多年，國外已有多家純網保公司設立，營運也上軌道，顯示純網保是可行的商業模式；而只要是獲利可期的市場，一定會有業者願意投入，這應該也是彭金隆信心滿滿的推出數位保的原因。

南山人壽表示，現階段維持兩通路銷售管道，也就是傳統的線下通路及網路線上投保，並將視市場況狀彈性調整銷售策略，關於數位保險業務，將持續審慎評估。 國泰人壽與富邦人壽目前對純網保申請都沒有進一步的想法。

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