〈財經週報-數位保險〉對數位保險不捧場 產險業期先放寬規範

中信金表示，暫時不會考慮再次申請純網保執照。（資料照）

記者李靚慧／專題報導

金管會2022年開放設立純網保，最後以「全軍覆沒」收場，沒料到主委彭金隆上任後，宣布正名為「數位保險」捲土重來，但產險業者似乎仍顯得「興趣缺缺」。業者質疑，各家產險近年積極發展電子商務，線上投保業務成長快速，但現行法規條款，仍將財產保險（產險）與人身保險（壽險）適用相同的投保規定；盼主管機關先行協助，讓業者現有的線上投保（網路投保）流程更順暢。

金管會2022年宣布開放設立純網保，後續收到「福爾摩莎產物保險」及「中國信託網路產物保險」兩組團隊遞件。但前者因法定資格不符合遭剔除，中國信託雖提出創新商品行銷與作業程序，卻仍獲得「緩議」的結果，「純網保」最後不了了之。

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對於金管會主委上任後，規劃以「數位保險」名稱重啟大門，期待吸引具有「獨角獸」潛力的團隊進入，中信金是否有意願再度提出申請？

中信金︰暫時不會考慮再次申請執照

中信金（2891）表示，目前希望從既有業務突破，提供保戶多元創新商品服務及卓越客戶體驗。換言之，暫時不會考慮再次申請純網保執照。

業者透露2主因︰市場不具規模、穩虧難獲利

業者認為，台灣業者之所以對純網保興趣缺缺，主要還是「市場太小」，即使沒有純網保，產險業者就得與壽險業者在個人險商品上競爭，過去主管機關就限制純網保的業務範圍，要求只能承作創新商品，根本吃不飽怎麼活？但未來金管會即使鬆綁法規，市場不具規模、穩虧無法獲利，還是無法吸引業者投入。

更有業者質疑，台灣保險業的線上投保「身分驗證」規定，可說是「全球最嚴格」，消費者最常面臨的難題．就是一家四口規劃出遊，線上投保旅平險時．因規範只能以自己名下信用卡付款結帳，因此無法為其他沒有信用卡的家人一起投保，仍需採取傳統紙本投保流程。

業者：主管機關先協助拓展線上投保

這樣的限制，或許是為了防範與人身安全相關的「道德風險」，但相同的限制，也存在不會「害命」的車險、住宅火險等「物」的商品上。

產險業者直言，各類電子商務發展蓬勃，國人也愈來愈習慣線上交易，對於人身保險與財產保險是用相同的驗證規範，期待主管機關能有更彈性的作法，從協助產險業者拓展既有的線上投保流程。

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