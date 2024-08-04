〈財經週報-數位保險〉純網保改名捲土重來 明年開放申請

純網保公司與數位保險公司兩者之比較

記者王孟倫／專題報導

金管會主委彭金日前宣布重啟「純網保」，除了正名為「數位保險公司」，並將進行兩大變革鬆綁。 （資料照）

金管會今年1月才宣布純網路保險（純網保）將暫緩不開放，不過，相隔半年後，隨著新任金管會主委彭金隆上場，他在日前宣布重啟「純網保」，除了正名為「數位保險公司」，並將進行兩大變革鬆綁，包括：股東股權結構及擴大營運範圍，預計明年就可以開始接受業者遞件。

回顧過去，「純網保」這項政策堪稱「一波三折」。早從2010年左右，國內就曾提出「純網保」的倡議，完全在線上營運，保單只能網路銷售，除設置總公司及客戶服務中心外，不能有實體據點；不過，歷經多任金管會主委，一直未有下文。

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直到2020年的主委黃天牧，因為已經有前主委顧立雄開放「純網銀」的經驗，基於發揮「鯰魚效應」、發展金融科技創新等理由，在2021年拍板宣布要開放「純網保」，並從隔年8月到10月受理申請。

金管會半年前才宣布 暫緩純網保

不過，最終只等到2家業者遞件，一家是連資格都不符合，另一家則是保險局認為，創新構想不足而緩議，也就是未過關；後來，金管會還一度研議，是否再次開放純網保申請，最後在業者沒有意願情況下，今年一月宣布暫時不開放。

孰料，這個「暫時」真的很短，才過了半年的時間，「純網保」竟然又要重出江湖！

關鍵在於金管會在520換了一位新主委，保險學者出身的彭金隆在今年7月宣布「金融科技發展」五大策略，其中一項最吸睛就是重啟「純網保」，並正名為「數位保險」。

之所以正名，代表新的跟舊的純網保公司長的不一樣，但究竟哪裡不同？金管會主委彭金隆坦言，純網保這個「純」（pure）意味著所有營運都在網路上，但這樣的概念就給予太多限制，因此，我們主張用「數位保險」，比較貼切實際狀況；未來，我們會予以進行鬆綁調整，也就是說，這個「數位保險」將不全然都用數位解決。不會強硬要求一定要在網路上完成。

數位保險 不再全程線上

例如：若民眾投保車險，一旦出了意外需要申請核保，客戶買保單可以採取「無接觸」線上投保，但像核保這種需要有人（業務員）去協助的狀況，誰希望面對的冰冷冷的線上APP系統？

根據彭金隆的構想，金管會將徹底檢討過去純網保乏人問津、申請意願低的原因，進行大幅鬆綁，並預計今年底前提出新的方案策略，讓明年數位保險受理申請。據瞭解，主要有兩大主軸，其將決定未來的數位保險之「樣貌」。

純網保之股東持股結構 將放寬修訂

首先是擴大營運方式，舊版的「純網保」是從投保、核保、理賠到保單管理均在線上進行，新版的「數位保險」將修正讓業者可以線上線下，例如：可設置核保人員讓真人協助出險等；另外，像是銷售保單商品範圍，舊版的「純網保」方面，壽險以保障型為主，不含儲蓄險或投資型保單，產險則以創新型為主，未來將擴大可銷售保單類型，例如產險原本必須是創新業務，未來僅要求一定比例。

其次是大股東結構要求之放寬，原本純網保規定是金融機構持股合計逾40%，股東至少有一家保險公司或有保險子公司的金控，持股逾超過25%；但彭金隆已經允諾會放寬調整標準，以增加業者申請誘因。

「我們要給予數位保險公司生存空間，才能吸引相關業者參與！」彭金隆表示，數位保險公司在國外發展已久，我們開放目的在於希望能找出創新性的獨角獸，或是充分運用生態系，充滿創意的團隊，不會受到既有框架限制。

至於金管會是否內定或規劃幾張「數位保險公司」執照？保險局官員表示，目前還言之過早，我們並沒有預定目標，而是提供一套制度及環境，提供業者可以遞件申請的機會。

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