LGD廣州廠賣華星 中面板廠掀內戰

TCL集團如買下LGD廣州廠，旗下的面板廠華星光電將威脅老大京東方地位。（取自網路）

〔記者陳梅英／台北報導〕不敵中國面板廠殺價競爭壓力，繼三星於二○二二年中全面退出LCD（液晶顯示器）後，樂金顯示（LGD）去年也結束韓國LCD產線，並在財務壓力下，啟動處分中國廣州廠計畫。TCL科技八月一日公告，將是LGD廣州廠股權優先競買者，一旦TCL集團買下LGD廣州廠，旗下的面板廠華星光電將威脅老大京東方地位；中國前三大面板廠也將握有全球七成電視面板產能。

市調機構TrendForce指出，LGD廣州廠為其生產電視面板的大本營，這項收購案雖有助華星光電加強市場話語權，但如何維持廣州廠既有客戶、尋求更多客戶資源，將成為其首要的重點挑戰。

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中國電視品牌廠積極向海外開拓市場，早對韓廠造成威脅，三星為了不過度依賴中國面板廠，今年就執行採購分散計畫，增加台灣面板廠採購。

台廠友達與群創早啟動雙軸轉型，台廠因沒有投資OLED（有機發光二極體），近年技術研發集中在Micro LED，並已取得技術進展。友達透過併購德商BHTC，躍居智慧移動領導廠商，在全球重要的汽車生產聚落，包含德國、墨西哥、印度、中國皆有生產基地；友達並提出三大營運支柱策略，目標二○二七年非面板營收超過五成，長期希望面板占比降至三成，除Micro LED技術之外不再投資LCD。

群創也喊出「More than Panel（超越面板）」轉型策略，八年前布局的面板級扇出型封裝技術於下半年量產，目前醫療、車用、先進封裝等非面板業務占營收比重接近三成，長期希望超過五成，另與印度Vedanta集團簽訂技術授權合約，協助Vedanta在印度西部新建面板廠，等印度政府點頭，屆時將有可觀授權金收入。

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