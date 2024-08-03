金管會關注台股︰尚無須祭方案

台股昨收盤大跌逾千點，金管會證期局表示，目前尚無需祭出相關措施。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股昨收盤大跌逾千點，金管會證期局昨強調，今年以來台股漲幅優於國際主要股市表現，國內上市櫃公司獲利良好，且信用交易整戶擔保維持率仍在一七○％以上、外資借券賣出成交值占市場成交值比率二．八九％，目前尚無需祭出相關措施，但將密切關注國際金融市場變化。

過去只要台股暴跌，金管會都會強調「基本面尚稱穩健」、「密切關注國際金融市場變化」等，但這次少了前者。證期局副局長高晶萍解釋，主管機關理應忠實呈現相關數據，且站在證券主管機關立場，不宜對台股變化提出評論或預測，絕非「基本面有變」或「忘了提起」。

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高晶萍強調，例如上市櫃公司獲利創史上次高，這些都是真實的基本面數據，只要將數字清楚揭露，提供社會大眾判斷。

台股昨收盤跌幅四．四三％，同日日本跌五．三一％，韓國跌三．六％，香港跌二．三七％，新加坡跌一％，中國上海跌○．五一％；至於今年以來走勢，統計到八月一日止，台股漲幅達二十六．二七％，優於日本、新加坡、韓國、香港、上海、深圳及美國道瓊等指數。

另今年到六月底，台股本益比約二十四．四倍，現金殖利率達二．三四％（加計股票股利為二．四四％）；國內上市櫃公司到今年六月底累計營收約二十．○三兆元，較去年同期增加十．二三％，為歷年同期次高；到八月一日止，台股集中市場日均成交量約四四○八億元，較去年同期增加六十二．九％。

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