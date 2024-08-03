AI泡沫陰影？ 英特爾獲利暴跌 美科技股驚嚇

英特爾第二季獲利大幅衰退，也宣布裁員15％。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國科技股陸續公布最新財報，引發市場關注。晶片大廠英特爾因第二季獲利大幅衰退，又宣布裁員十五％和削減營運和資本支出，週四股價盤後電子交易大跌約二十二％，加上亞馬遜財報不如預期，輝達（NVIDIA）又遭美國反壟斷調查，週四科技股為主的那斯達克指數大跌二．三％，費城半導體指數更暴跌七．一％。

英特爾表示，第二季營收一二八億美元，年減一％，虧損十六．一億美元；預測第三季營收一二五億至一三五億美元之間，低於分析師預測的一四三．五億美元。

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該公司同時宣布，將裁員逾十五％，大部分將在今年底前完成，並從第四季起暫停發放股利，也將在二○二五年前削減營運支出和資本支出逾一○○億美元，高於原先計畫的金額；受上述利空消息影響，英特爾週四股價收盤重挫五．五％，盤前電子交易暴跌二十一．八％。

Global X研究分析師狄賽（Tejas Dessai）表示：「因晶片買家轉往人工智慧（AI）晶片，英特爾正面臨傳統資料中心業務遭侵蝕；此外，英特爾在轉型至晶圓代工模式之際又面臨成本等極大挑戰。」

亞馬遜第二季營收成長十％至一四八○億美元，但低於市場預估的一四八八億美元，加上該公司擴大支出以滿足AI服務需求，第三季營業利潤預計將在一一五億美元至一五○億美元之間，低於市場預估的一五七億美元。週四亞馬遜股價收盤下跌一．六％，盤前電子交易大跌八．四％。

被控濫用主導地位 輝達遭美反壟斷調查

輝達因遭競爭對手投訴，濫用AI晶片的市場主導地位，正面臨美國司法部的反壟斷調查。週四輝達股價收盤下跌六．七％，盤前電子交易再跌四．二％。

蘋果上季營收成長五％達八五八億美元，優於市場預期，主因服務部門營收抵銷iPhone銷售額下滑；上季iPhone銷售額下滑一％至三九三億美元，其中大中華區銷售額下跌六％。週四蘋果股價收盤下跌一．七％，盤前電子交易小跌○．三％。

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