7月非農新增就業遠低於預期 美失業率近3年最高

美國七月新增非農就業人口遠低於預期，失業率升至近三年來最高。（美聯社）

僅增11.4萬人 低於市場預期的17.5萬人

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國七月新增非農就業人口遠低於預期，失業率升至近三年來最高，時薪增幅也創下三年來最低，顯示美國就業市場持續降溫，市場押注美國聯準會（Fed）九月降息二碼（○．五個百分點）機率約七十％。

美國勞工統計局表示，七月非農新增就業人口僅十一．四萬人，低於市場預估的十七．五萬人，及六月的二十．六萬人，更遠低於過去十二個月的平均二十一．五萬人。

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七月失業率由六月的四．一％升至四．三％，創二○二一年十月以來最高；七月時薪年增幅由六月的三．九％放緩至三．六％，月增幅由○．三％降至○．二％。

上述數字顯示，美國經濟進一步放緩。而美國勞工部的最新數據顯示，截至七月二十七日為止的一週，初次申領失業救濟金人數達二十四．九萬人，高於前週的二十三．五萬人，創下二○二三年八月以來人數最多。

美國勞工部先前公布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）也顯示，企業開出的職位空缺略微減少，僱用人數下降，自願離職人數減少至二○二○年一月以來最低。

人事顧問業者萬寶華（Manpower Group）總裁法蘭奇維茲（Becky Frankiewicz）表示：「美國各地的氣溫也許炎熱，但就業市場未見熱浪。由於就業市場全面降溫，我們已流失了大部分從今年第一季以來新增的非農就業人數。」

就業市場降溫，雖讓市場更加篤定Fed最快九月降息，但美股隨後出現沉重賣壓，因擔憂經濟衰退，Fed可能等太久才降息。

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