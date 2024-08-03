降息慢硬著陸？ 美歐股早盤再殺低

週五亞股在科技股帶領下慘跌，日經二二五指數收盤重挫五．八％至三五九○九．七○點。（歐新社）

美科技股財報不佳 製造業活動萎縮 就業市場持續降溫

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於英特爾、亞馬遜等美國科技股財報不佳，美國製造業活動陷入萎縮，就業市場持續降溫，交易員擔憂美國聯準會（Fed）可能已經太慢降息，因美國經濟已明顯放緩，週四美股收盤重挫，引發週五亞洲和歐洲股市慘跌，週五美股開盤後持續殺低。

分析師︰Fed早就該降息

美國供應管理協會（ISM）七月製造業活動指數降至八個月低點的四十六．八，代表製造業陷入萎縮；七月非農新增就業人口也遠低於市場預期，顯示就業市場持續降溫；儘管Fed主席鮑爾先前暗示，九月可能會降息，且強調他感覺「軟著陸」已經在望，但一些分析師認為，Fed早就該降息，以避免美國經濟加速放緩。

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Capital.com高級市場分析師哈特恩（Daniel Hathorn）表示：「七月非農業就業數字確實開始顯示令人擔憂的跡象，這反過來咬了Fed一口，他們一直暗示要等待數據，到七月三十一日之前的數據都還不錯，但週四（一日）的數據讓投資人擔心，他們等太久了。」

週四道瓊工業指數下跌一．二％，標普五○○指數下跌一．四％，科技股為主的那斯達克指數大跌二．三％，費城半導體指數更暴跌七．一％。

受美股大跌影響，週五亞股在科技股帶領下慘跌，日經二二五指數收盤重挫五．八％至三五九○九．七○點，為一九八七年十月黑色星期一崩盤以來單日第二大跌點，也摜破三萬六千點大關；南韓綜合指數大跌三．七％，香港恆生指數下跌二．一％。

週五美股開盤後繼續殺低，道瓊工業指數下跌一．三％，標普五○○指數下跌二％；那斯達克指數大跌三％，使其從七月十日創下歷史新高以來，已回跌超過十％；費城半導體指數下跌四．九％，台積電ADR大跌六．六％。美國十年期公債殖利率下跌○．一二個百分點至三．八五八％。

週五歐洲三大指數挫低，德國DAX指數大跌二％，英國FTSE一○○指數下跌一％，法國CAC四十指數下跌一．九％。

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