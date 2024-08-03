七月營收速報》宏捷科營收月減4% 下半年樂觀

成衣大廠聚陽7月營收30.63億元，月增11.5%、年增3.3%，創歷史同期次高。圖為董事長周理平。（聚陽提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕受颱風停工3日影響，砷化鎵廠宏捷科（8086）昨公告7月營收4.09億元、月減4%、年增76%；面對外界對第三季手機拉貨持保守看法，宏捷科認為，非蘋手機庫存已低，對下半年傳統旺季仍持樂觀態度。

華孚7月營收4.8億元。圖為總經理甘錦添。（資料照）

宏捷科分析，目前看來非蘋手機各大代工廠的庫存皆已調整至相當低的水位，只要第三季新機能刺激消費，隨時都可能帶動庫存回補；此外，wifi7導入手機勢在必行，且wifi7的PA（功率放大器）設計，將由IPA（內部功率放大器）轉為EPA（外部功率放大器），一定要採用砷化鎵製程，將為砷化鎵產業迎來巨大商機；宏捷科表示，一切都準備就緒、靜待春燕來臨。

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華孚月減6.3% 今年營運有信心

〔記者歐宇祥／台北報導〕車載機殼廠華孚（6235）昨公告7月營收4.8億元、月減6.3%、年增6.9%；前7月累計營收36.98億元、年增14.6%，續創同期新高。展望今年新能源車需求維持年增，華孚也開拓各國客戶，今年營運成長可期。

華孚總經理甘錦添日前指出，華孚車載領域營收占比已達9成以上，純電新能源車比例過半，有望隨趨勢成長，今年看歐洲市場加速導入鋁鎂合金機構件，日韓系車廠也有望開花結果，對今年營運有信心。

聚陽月增11.5%創次高 下半年優於上半年

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣大廠聚陽（1477）公告7月營收30.63億元，月增11.5%、年增3.3%，創歷史同期次高；累計前7月營收193.66億元，寫下歷年同期新高。受惠於大型客戶持續挹注營運動能，聚陽看好第三、四季業績能各創100億元佳績，突破單季新高紀錄。

聚陽表示，下半年海外工廠產能稼動率幾乎全滿，規劃第三季越南新廠的30條高階服飾產線建置完畢，第四季將孟加拉40條平織產線準備就緒，此外，印尼新廠也將於下半年啟用50條生產線的第一階段產能，符合日系大客戶成衣訂單的既有需求，未來將進一步增加至80條產線。

為了服務美系客戶，聚陽第四季也將啟用薩爾瓦多新廠，攜手瓜地馬拉外包廠商全力滿足市場需求，可以期待下半年營運動能顯著優於上半年，全年營收會比去年成長雙位數百分比，獲利成長幅度也將優於2023年。

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