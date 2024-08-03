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7月機車掛牌衝上7.1萬輛 三陽續稱霸

2024/08/03 05:30

台灣機車市場7月在暑假旺季及各大車廠擴大促銷激勵下，掛牌量達7萬1394輛，年增5.97％，並創下4年來同期新高。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣機車市場7月在暑假旺季及各大車廠擴大促銷激勵下，掛牌量達7萬1394輛、年增5.97%，並創下4年來同期新高；累計1~7月掛牌量達41萬8976輛、年減2.82%。

7月掛牌量 4年同期新高

其中三陽（2206）SYM機車7月掛牌量達3萬0334輛、年增9.23%，市占率再度站回4成、達42.5%，坐穩機車市場第一；累計1~7月掛牌量達17萬2668輛、市占率41.2%。

光陽KYMCO機車今年迎60週年廠慶，燃油機車和電動機車齊攻，7月掛牌量達1萬8337輛、年增14.2%，市占率25.7%；累計1~7月掛牌量達11萬4430輛、市占率27.3%。

山葉YAMAHA機車7月掛牌量1萬1674輛、年減6.94%，市占率16.4%；累計1~7月掛牌量6萬6579輛、市占率15.9%。

電動機車市場7月掛牌量為7625輛，較去年同期成長18.92%。其中Gogoro電動機車7月掛牌量5227輛、市占率達7.32%，不過因供應鏈產能與交車時程受颱風侵台影響，較6月小幅減少9.05%，但仍較去年同期成長11.9%，累計1~7月Gogoro掛牌量2萬8194輛、市占率6.7%。

8月暑期購車季，三陽多款當紅機種祭出加碼購車金優惠3000元，女性車款CLBCU和Fiddle LT購車享最高補助1萬1300元，國民旗艦車款迪爵祭出汰舊加碼2000元優惠。

光陽則發表全新的個性時尚機車Yogurt（優格）125，9月30日以前Yogurt 125新車上市購車優惠價，購車金直扣6000元或分期0元交車、限時加碼購車優惠4000元。

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