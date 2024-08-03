強固電腦需求旺 神基下半年逐季成長

工業電腦廠神基董事長黃明漢。（資料照，記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠神基（3005）下半年營收目標逐季成長，董事長黃明漢觀察，強固型產品第三季的利多因素包括美國政府預算順暢，加上各大企業仍有強勁的數位轉型需求，AI PC趨勢也將刺激消費力道，此外，神基國防相關產品出貨動能良好，全年整體業績成長7%至12%的方向未變。

估全年業績成長7～12%

神基電子產品占整體營收約5成比重，強固型電腦為主力產品，黃明漢指出，神基是全球首家將神經處理器（NPU）導入強固型電腦的業者，看好明年神經處理器機種在旗下電子產品比重上看雙位數百分比。

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關於旗下汽車機構件業績展望，黃明漢認為，此領域的產業市況較為疲弱，下半年偏保守，且有比上半年衰退的可能，不過，此區塊在神基的業績占比不大，就算衰退也會被其他產品線的成長幅度消除。

國防產品雙位數百分比成長

黃明漢說，由於各國持續提升國防自主能力，旗下國防相關產品訂單今年業績表現將成長雙位數百分比，主要受惠歐美客戶貢獻，其他印度、泰國與越南客戶也不斷增加下單量。

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