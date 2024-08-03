飆股幕後》雙題材護身 百達-KY逆勢週飆25%

百達-KY股價自5月20日66.6元的波段低點一路上漲，昨日無畏加權指數重挫逾千點，股價一度飆上117元漲停，創下掛牌新高，尾盤收在111.5元，2個多月來漲幅逾75%。（示意圖，中央社資料照）

記者楊雅民／特稿

車用零組件／沖壓設備廠百達-KY（2236）受惠於機器人與散熱設備雙題材激勵，股價自5月20日66.6元的波段低點一路上漲，昨日無畏加權指數重挫逾千點，股價一度飆上117元漲停，創下掛牌來新高，尾盤漲幅收斂，收在111.5元，一週股價漲幅最高逾25%、2個多月來漲幅逾75%。

無畏台股暴跌 昨一度奔上漲停

百達主要有汽車零組件、沖壓設備、機器人3大業務，過去2年公司趁機把獲利不好、客戶要求過多的訂單透過新訂單逐步替換掉，期望讓公司維持住較好的利潤。

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在汽車零組件部分，百達印尼廠獲日系tier 1汽車零組件大廠愛信（AISIN）訂單，無錫子公司晶心精密則切入比亞迪汽車，從輕油電訂單擴增至純電車訂單，今年營運可望成長。散熱設備主要出貨給雙鴻（3324）、嘉澤（3533），為AI散熱廠的上游，目前出貨量僅個位數台數，明年有機會出貨逾20台，營運動能無虞。

服務型機器人主要切入禮賓和保全領域，室內機型已在新加坡樟宜機場（出給保全公司Certis Group）、夜間動物園、商場及醫院，以及台灣桃園國際機場和松山機場佈點，可以抓抽菸、違停及黑名單；室外機型具防水功能，已應用在新加坡水庫周邊巡邏。

另外也開始透過代理商進行整機銷售，市場遍佈北美地區、澳洲及中國。今年機器人支出的費用增加較多，下半年如能順利交貨，則可彌補增加的費用。

法人指出，百達-KY下半年在沖壓設備及機器人入帳挹注下，第三季營收可望比第二季好，第四季又可望優於第三季。

沖壓設備除中國當地訂單增加外，也新增不少海外訂單，下半年有機會入帳；機器人上半年出貨速度較慢，目前已逐漸回升，下半年有機會持續成長，2024年營運審慎樂觀。

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