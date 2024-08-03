運價連4跌 中東局勢最大變數

最新一期SCFI運價連4跌，四大主要航線全數走跌，其中以遠東到美西航線跌幅最高。（示意圖，中央社資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃運價指數連4跌！最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌115.2點至3332.67點，跌幅從上週的2.66%，放大到3.3%，四大主要航線全數走跌，其中以遠東到美西航線跌幅最高，達6.27%；近洋線的遠東到東南亞跌幅也有6.68%。

4大航線全跌 美西線摔最重

市場人士表示，目前貨櫃海運市況與之前相當，貨量持平，而在新船陸續加入下，預期運價逐週小幅下跌。

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受到中東緊張情勢再度升高，貨櫃三雄昨日股價一度翻紅，但不敵台股賣壓沉重，終場除萬海（2615）以平盤作收外，長榮（2603）、陽明（2609）都收黑。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯政治領袖在伊朗德黑蘭遇襲身亡，伊朗陣營表示將採取報復行動。市場人士指出，多數航商避行紅海已久，但若中東情勢惡化，將可望讓運價更為走穩；不過，若中東爆發更激烈的戰火，對貨櫃航運也不見得是好事，因為在油價恐走高下，將影響全球經濟景氣、買氣，衝擊貨櫃航運市場，因此仍需持續觀察中東局勢演變。

東南亞近洋線也跌6.68%

根據最新一期運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為4907美元，週跌幅1.68%；遠東到地中海運價每TEU為4997美元，週跌幅5.18%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為6245美元，週跌幅6.27%；遠東到美東每FEU為9346美元，週跌幅2.2%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週下跌45美元、為628美元，跌幅6.68%。

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