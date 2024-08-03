水冷散熱需求強 雙鴻、高力衝高營收比

AI伺服器需求續增，水冷散熱扮演關鍵角色。散熱大廠雙鴻昨表示，下半年客戶需求更強，今明年水冷占比會持續提升。圖中者為雙鴻董事長林育申。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI伺服器需求續增，水冷散熱持續扮演關鍵角色，散熱大廠雙鴻（3324）、高力（8996）今年水冷營收比重都將持續提升，其中雙鴻可能再上修全年占比預估，高力則將如預期達到全年20%比重，惟因快接頭缺料未解，散熱廠水冷出貨速度仍可能受拖累。

研調機構預估，大型雲端服務供應商（CSP）業者採購需求不墜，預計今、明年輝達GB200伺服器出貨量會持續增加，並將帶動水冷零組件供應商營收成長，法人認為，切入水冷領域較早的散熱廠最能受惠；不過，因快接頭缺料問題一直沒解決，成為第三季營收表現的最大不利因素。

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快接頭缺料 恐拖累Q3出貨

雙鴻尚未公告第二季財報，不過受惠水冷散熱出貨順暢，單季營收季增、年增明確，未見快接頭缺料有明顯影響。雙鴻昨表示，現已有快接頭廠商送樣驗證，預期不利狀況會慢慢緩解，下半年客戶需求更強，今明年水冷占比會持續提升。雙鴻的水冷零組件自製率在70%以上，持續評估供應鏈狀況。

雙鴻拚營收比10%

高力目標2成

雙鴻董事長林育申日前預估，下半年整體伺服器需求轉旺，營運會勝過上半年，明年水冷散熱營收比重才會顯著提升。而法人則認為，雙鴻因水冷板出貨明顯增加，今年水冷營收比重有望超越原先設定的5%至10%目標，帶動毛利率提升。

高力總經理王心五昨則表示，高力的分歧管（CDM）產品持續出貨中，冷卻液分配裝置（CDU）有望在下半年量產，今年水冷領域會加速成長，上半年水冷營收比重已超越10%，全年目標20%在望，下半年整體營運可望逐季成長，仍須看客戶拉貨狀況。

王心五指出，現在氫能需求已見到回溫，板式熱交換器仍受限熱泵的庫存去化尚未告終，歐洲新屋銷售放緩也壓抑需求，不過看好中長期需求趨勢向上，明年有望增溫，意即高力明年營運估勝今年。

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