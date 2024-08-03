經長︰大健康產業 境內關外創10兆商機

賴清德總統（中）與經濟部長郭智輝（右）等人昨出席高齡健康產業博覽會。 （記者羅沛德攝）

〔記者林菁樺、實習記者蔡宛凌／台北報導〕台灣明年將進入超高齡社會，經濟部長郭智輝昨表示，高齡化社會替先進國家帶來挑戰，但也帶來商機，經濟部倡議大健康產業，並推動「境內關外」，吸納鄰國約四億人口來台，長壽新經濟可望創造十兆元商機。

第一屆高齡健康產業博覽會昨開幕，郭智輝致詞時表示，超高齡社會是新里程碑、但也帶來新挑戰，隨著壽命延長，台灣可以善用AI（人工智慧）、ICT（資通訊）等科技，發展飲食管理、運動等產業。他上任後提出「境內關外」，希望把鄰國四億人口吸引到台灣觀光、醫療美容等，企業能夠賺錢，並替員工加薪，形成正向循環生態體系，「長壽新經濟」商機有望超過十兆元。

請繼續往下閱讀...

總統賴清德致詞也表示，台灣人平均壽命超過八十歲，但不健康年數超過八年，平均有十％時間處於不健康狀態，因此要推動健康產業蓬勃發展，當國人健康、國家更強，世界自然會擁抱台灣；他還以今年COMPUTEX國際電腦展為例，台灣科技發展強盛，讓科技巨擘都來台，期望有朝一日，生物醫療、生技界大咖也都能到台灣。

總統︰盼生技界大咖也來台

賴清德也再次宣示，政府在健康促進方面，將成立體育發展運動產業部，行政院明年預算就會逐步落實，目前已核定癌症新藥百億元基金，另也有改善醫療人員工作環境的相關預算。

總統針對健康產業拋出三方向，產業政府共同合作、導入AI科技應用、抓住新商機。他說過去產業走在前面，但現在政府不能落後，要共同合作，科技與壽命有關，政府會強力投資AI，建設超級電腦、運算中心並培育人才，讓AI科技能在各領域創新應用；他更呼應郭智輝的十兆元商機，期望產業立足台灣、布局全球。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法