彭金隆︰打造新金融市場 先試煞車再催油門

金管會主委彭金隆接受本報「官我什麼事」專訪。（記者陳宇睿攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆過去擔任學者時期，被稱為「點子王」。他接受本報「官我什麼事」節目專訪時表示，要打造一個安全與發展「並進」的新金融市場，就好像是開車，「安全」如同煞車、「發展」就是油門，只有在安全確保前提之下，才有發展方向及可能。

確保安全之下 才有發展方向

彭金隆強調，為何是「並進」而非「並重」，是因為安全跟發展這兩件事情，一定是有先後次序的關聯性。「就像開車，你上車要發動，必然先踩住煞車，確定煞車是安全穩健，這車子才能發動前進」；但是坐在車上的目的，絕對不是踩著煞車、停在原地不動，而是要前進，車子前進得靠油門，這就是「發展」。

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彭金隆解釋，為何要先確保煞車（安全）是穩定後，才會催油門前進（發展），是因為金融市場不只攸關這麼多的從業人員，且金融業是整個產業發展心臟，提供企業源源不絕的金流。

過去金管會常被抱怨監理太嚴格、裁罰太重。彭金隆說，從發展與監理或安全來說，大家可能認為兩者是衝突的，因既然要發展，是不是監理就得跟著放鬆？

彭金隆回應說，就像開車的油門與煞車，不能說誰比較重要，或可以完全只靠一方，兩個應該相輔相成；用比較白話來說，就是第一個要先「強健體魄」，例如我們要求金融機構要有很好的資本適足率（RBC），要對抗風險，就得先將自己的身體強健起來。

彭金隆強調，這是主管機關對金融機構安全管理最重要的根本，體質健全才有安全，金融市場的安全跟發展兩者完全不相牴觸，且是互相幫忙。

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