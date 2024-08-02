車商擴大促銷 7月領牌3年半來新高

7月受到凱米颱風影響，新車領牌中斷2~3天，但在各大車廠擴大促銷力道刺激下，全台新車掛牌量達4萬5678輛，年增7.8%，創下自2021年元月以來的30個月單月新高。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕7月受到凱米颱風影響，新車領牌中斷2~3天，但在各大車廠擴大促銷力道刺激下，全台新車掛牌量達4萬5678輛，年增7.8%，創下自2021年元月以來的30個月單月新高。

其中進口車7月掛牌量達2萬1383輛，年增5.4%，市占率達46.8%，豪華進口車占1萬1264輛，年增20.1%。累計1~7月全台新車掛牌量達27萬8181輛，年增0.3%，創下自2005年以來的同期新高。

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和泰汽車（2207）旗下TOYOTA與LEXUS品牌7月合計掛牌量達1萬6984輛，年增2.9%，市佔率37.2%，創下今年單月新高，累計1~7月掛牌量9萬1606輛，年減1.8%，市占率32.9%。

中華汽車（2204）代理的MG、CMC、MITSUBISHI三品牌7月掛牌量達5037輛，年增17.9%；累計1~7月掛牌量達3萬5007輛，年增25.8%，市占率12.6%。

台灣本田（HONDA）主力的CRV休旅車7月擴大價格折讓空間，掛牌量衝上1364輛，帶動本田全品牌7月掛牌量達2641輛，年增53.9%，累計1~7月掛牌量達1萬6226輛，年增2.1%，市占率5.8%，拿下第4名。

三陽（2206）代理的現代（HYUNDAI）汽車7月掛牌量達1921輛，累計1~7月掛牌量達1萬4374輛，年增7.2%，市占率5.2%，排名第5名。

裕隆（2201）自主品牌納智捷LUXGEN n⁷電動車7月掛牌量達1010輛，連續4個月掛牌量破千輛。

豪華車品牌LEXUS7月掛牌量達3323輛，奪回豪華車品牌市占率第1名；累計1~7月掛牌量1萬8478輛，年減9.6%，市占率26.1%，坐穩豪華車品牌第1名。M.BENZ前7月掛牌量達1萬6810輛，年增10.1%，排名第2；BMW前7月掛牌量達1萬2091輛，年增6.7%，排名第3。

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