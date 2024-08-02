中小企業振興融資 延至2025年

財政部表示，「中小企業千億振興融資方案」，總額度擴大至9000億元。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為協助中小企業因應疫後經濟復甦，八家公股銀行於去年四月推動「中小企業千億振興融資方案」，原定融資額度三千億元，去年底增至六千億元。財政部昨表示，考量企業復甦資金需求仍殷，且該方案核貸金額已超過融資額度的九成五，將再增加融資額度三千億元，總額度擴大至九千億元，並延長申貸期限至二○二五年底。

8家公股銀行 同步推出

財政部國庫署說明，配合經濟部協助中小型事業疫後振興專案貸款，公股銀行同步推出「中小企業千億振興融資方案」，提供中小企業、微型及新創事業疫後振興資金需求，利率不超過中華郵儲二年期定儲機動利率加一％（目前約二．五九五％）。

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至於申請條件，前者應符合「具自行研發創新性產品、技術、製程、流程及服務能力」或「獲政府相關創新獎或研發補助」；後者應符合下列條件之一：企業設立未滿五年、僱用員工未達二十人、資本額五百萬元以下、或年營收一千萬元以下。

國庫署指出，該方案原定融資額度三千億元，去年十二月增加三千億元，總額度擴大至六千億元，實施期間至今年底屆滿。根據統計，自二○二三年四月中開辦至二○二四年六月底，累計核貸五七一三億餘元，協助五萬五六二三家企業。

財政部說，考量該方案核貸金額已超過融資額度的九成五，且九成為週轉金運用，顯示中小微企業復甦仍緩，資金需求甚殷，因此洽公股銀行再度增加額度三千億元，總額度擴大至九千億元，並延長期限至二○二五年底。國庫署官員表示，未來是否再增加額度及延長期限，將視情況滾動檢討。

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