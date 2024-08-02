抗通膨近尾聲 鮑爾暗示9月降息

美國聯準會主席鮑爾表示，目前經濟中的物價壓力廣泛緩和，暗示九月將降息。（歐新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾週三表示，如果美國經濟的走向一如預期，最快可能九月降息；這顯示聯準會逾兩年的抗通膨之役已近尾聲。

聯準會週三結束為期兩天的政策會議，會中決定維持基準利率五．二五％至五．五％區間；過去一年，聯準會未曾變動該水準。鮑爾在會後記者會上說，目前經濟中的物價壓力廣泛緩和，如果接下來公布的數據一如預期，降息的基礎將增加。

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他表示，「如果我們看到通膨向下發展，或多或少符合預期，而成長仍合理的強勁，且勞動市場與當前狀況一致，那麼我認為九月的會議上可能討論降息」。一些決策官員確實在這次會議上討論到降息的邏輯，但聯邦公開市場委員會（FOMC）的共識並非此次會議，而是下次會議，一切取決於未來公布的數據。

路透報導，鮑爾的談話加強了市場預期，即九月聯準會將從限制性利率政策，轉向穩步放寬貨幣政策，讓通膨降至二％目標，而又不過度傷害勞動市場。鮑爾指出，他感覺「軟著陸」已經在望，「數據顯示經濟並不疲軟、也沒有過熱」。

刪除「高度關注通膨風險」的用詞

聯準會政策會議聲明，「FOMC的二％目標出現進一步進展」，同時四．一％的失業率「仍然很低」。聲明也說目前通膨「有些高」，與近三年來的措辭「居高不下」，程度上已大幅降級。六月聯準會偏好的通膨指標「個人消費支出指數」（PCE）年增二．五％，反觀二○二二年時超過七％。

該聲明也刪除「高度關注通膨風險」的用詞，改以決策官員目前「關注對其雙重使命造成的風險」，亦即提升就業率同時穩定物價。

SiebertNXT首席投資官馬利克說，「從鮑爾的發言，明確顯示聯準會已完全準備好九月降息，同時也維持選擇性」；LPL Financial首席經濟學家羅奇表示，「聯準會已表明為即將的降息準備，隨著通膨下降、失業率上升，聯準會可以降息，但仍將名目基準利率維持在通膨率之上」。

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