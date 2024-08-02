中國電商外卷全球 各國築牆防堵

中國電商將過剩產能卷向海外，各國也被迫築牆防堵。歐盟擬取消跨境小額包裹免稅門檻，被解讀是針對拼多多海外版Temu、SHEIN等中國跨境電商。（路透檔案照）

〔記者高嘉和／綜合報導〕中國內需不振，過剩產能外溢，隨著淘寶、拼多多、SHEIN等中資血統電商海外攻城掠地，更將低價商品傾倒全球，不只歐盟、美國等已開發國家擬取消跨境小額包裹免稅門檻，印尼、泰國等「一帶一路」，也因當地中小企業飽受衝擊，紛紛對中國跨境電商展開反壟斷調查或研擬對跨境小額包裹課稅。

美國近來也針對SHEIN、Temu等直接郵寄美國消費者八百美元以下免稅小額包裹，展開嚴格審查，停牌六家報關行。（法新社檔案照）

因經濟煞車、消費降級，在中國電商市場規模僅次於「雙十一」的「六一八」購物節，今年商品總交易額（GMV）年減七％，首度出現衰退慘況，中國媒體形容是「卷死實體後開始內卷」。

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歐盟擬取消跨境小額包裹免稅

隨著中國電商將過剩產能卷向海外，各國也被迫築牆防堵。歐盟執委會正研擬取消現行一五○歐元（約五千三百台幣）的免稅門檻，被解讀是針對拼多多海外版Temu、SHEIN與阿里巴巴旗下全球速賣通（AliExpress）等中國跨境電商低價商品而來。

美國嚴審跨境免稅小額包裹

美國近來也針對SHEIN、Temu等直接郵寄美國消費者八百美元以下免稅小額包裹，展開嚴格審查，停牌六家報關行、數千噸貨積壓美國機場，預期大選後將採取更強硬手段防堵。

印尼反壟斷調查、加徵100~200％關稅

印尼今年五月底對阿里巴巴集團旗下電商平台Lazada及騰訊參股的新加坡電商平台Shopee展開反壟斷調查，六月底又宣布，將對鞋類、服裝、紡織品、化妝品與陶瓷等進口產品徵收一○○％至二○○％的保障性關稅，雖沒明講是針對中國電商而來，但目標就是保護本地中小企業，避免受到中國低價商品衝擊。

泰國開徵跨境電商增值稅

泰國擬定的增值稅公平法案在七月五日生效，跨境電商平台銷售定價低於一五○○泰銖的商品不再享有免稅待遇，不管是跨境電商低價進口商品或泰國本地商家出售商品，都課徵七％增值稅。泰國總理賽塔強調，中國產品大量湧入已損害當地製造商的利益；這項稅改明顯是劍指中國跨境電商。

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