淘寶99免運襲台 本土電商備戰

中國電商平台淘寶「全球大服飾包郵計畫」今起台灣上線，消費滿九十九人民幣即可免運，初期衝擊最大的應是蝦皮「淘」回台轉賣的店家。（路透檔案照）

從淘寶「淘」回台轉賣的蝦皮店家 衝擊最大

〔記者歐宇祥／台北報導〕中國電商平台淘寶「全球大服飾包郵計畫」今起台灣上線，消費滿九十九人民幣（約四四八台幣）即可免運。專家分析，淘寶最終目的是透過「全球跨境包郵」來突圍「自家人」拼多多海外版Temu、SHEIN等競爭，也就是內戰打到海外，初期衝擊最大的應是蝦皮「淘」回台轉賣的店家，但長期而言將擠壓到台灣本土電商發展空間。

台電商主打快速到貨、真人售後迎戰

momo、PChome等本土電商強調以台灣本土生活用品為主，且快速到貨、真人售後，來迎戰淘寶。

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淘寶去年就推出「包郵專區」，主打日用品、3C數位商品跨區免運，這次「全球大服飾包郵計畫」第一階段包含港澳、台灣、新加坡、馬來西亞和韓國等，涵蓋服飾等十八種類型，又新增本地客服等，顯然對海外市場「充滿想法」。

淘寶全球跨境包郵 突圍拼多多Temu、SHEIN

熟悉電商產業的元智大學管理學院教授朱訓麒直言，momo、PChome等本土電商主攻日用品市場，得消費近五百元才免運，可預見淘寶將開放越來越多品類免運，而蝦皮為了競爭也將持續壓低運費、同步開實體店，本土業者的競爭力將不斷被削弱，目前看來恐僅剩momo有實力可持續對抗。

他分析，本土業者的弱勢肇因「安於現狀」且「封閉」，商業模式進化緩慢，供應商與消費者服務也僅維持最低限度，面對蝦皮、酷澎都已措手不及，更不用說應戰割喉搶地的中國電商。

「未來台消費者更明顯分群」露天市集：低價消耗品才選擇淘寶

但C2C平台的露天市集總經理曾薰儀沒有這麼悲觀。他笑稱「這是中國電商內卷、卷到海外來了」，因淘寶強項在低價消耗品，與台灣電商有區隔，未來台灣消費者應會更明顯分群，喜愛低價消耗品者才會選擇淘寶，不擔心有衝擊，但低價消費品供貨商恐有較大影響。

業界分析，當不再需要集運、或透過蝦皮轉賣就能買淘寶貨，價格取向的買家將快速轉移，從淘寶「淘」回台轉賣的店家才是「海嘯第一排」。朱訓麒建議，削價競爭是不歸路，協助供應商發展品牌、創新產品才是藍海，目前看momo有機會存活，但需加速轉型，拓展外商尚未進入的需求領域。

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