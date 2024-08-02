新制勞退基金 半年大賺5399億

攸關千萬勞工退休後分紅權益的「新制勞退基金」，上半年帳面獲利5399億元，勞工每人「帳面平均」可分紅4.2萬元。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部勞動基金運用局昨公告勞動基金今年上半年績效表現，攸關千萬勞工退休後分紅權益的「新制勞退基金」，上半年帳面獲利五三九八．七億元、收益率十二．九六％，不但高於去年全年收益數四七八五．六億元，以有效帳戶一二七二萬戶計算，勞工每人「帳面平均」可分紅達四萬二四○○元，再創歷史新高。

勞工「帳面平均」分紅4.2萬 創新高

到今年六月底，整體勞動基金規模達六兆七四九六億元，僅上半年就大賺七九九三．二億元、收益率十三．三％，已超越去年全年收益數七一九三億元。

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不只整體基金表現亮眼，其中基金規模達四兆三七四四億元的新制勞退基金，僅上半年帳面就大賺五三九八．七億元，高於去年全年收益數四七八五．六億元；勞工每人帳面平均可分紅達四萬二四○○元，遠高於去年全年的三萬七六○○元，再度刷新紀錄。

基金規模昨日正式「破兆」的勞保基金，規模達一兆九五二億元、收益率十四．○六％，收益數為一二二六．三億元。

雖然六月勞動基金、新制勞退基金大賺，但七月台股震盪劇烈，根據運用局統計，七月台股下跌三．六％、海外市場約小漲一％至二％，七月基金運用績效不致大跌，預估極高機率出現「單月持平」表現。

勞動基金運用局提醒，勞退新制基金固定於每年三月分配前一年度收益，每月及每年帳面數據僅供參考，且因勞工必須年滿六十歲才可申請提領，屆時實際分配到的收益金額，仍與勞工個人帳戶內累計的投資金額、投資年資有關，因每位勞工投入金額及投資年資不同，實際獲得的收益數也會不同。

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