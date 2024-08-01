從內冷到外 中國7月PMI連3月萎縮

中國官方七月製造業採購經理人指數（PMI）連續第三個月陷入萎縮。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國官方七月製造業採購經理人指數（PMI）連續第三個月陷入萎縮，非製造業PMI也放緩，凸顯中國經濟持續疲弱，讓北京當局先前提振經濟成長的努力受挫。

中國國家統計局表示，七月製造業PMI由六月的四十九．五跌至四十九．四，為連續第三個月萎縮，是去年四月以來首見；在分項指數部分，七月生產指數由六月的五十．六降至五十．一，新訂單指數由四十九．五降至四十九．三，新出口訂單指數由四十八．三微升至四十八．五。

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涵蓋服務業和建築業活動的七月非製造業PMI，也由六月的五十．五放緩至五十．二。中國官方數據顯示，七月零售、資本市場服務和房地產等行業的商業活動均出現萎縮，凸顯房地產市場持續疲軟下，國內消費仍低迷。

大華銀行經濟學家何偉真（Ho Woei Chen）表示，中國七月PMI數據提供中國成長疲弱的更多證據，國內消費依舊低迷，出口也面臨外部市場的逆風。

在七月PMI發布的前一天，中共中央政治局承諾將採取更多措施來促進消費，同時加大政策支持力道，以因應日益嚴峻的經濟挑戰；分析師指出，如果數據持續顯示經濟低迷，可能促使北京當局端出更大規模的刺激措施。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林表示，中國PMI數據連三個月疲弱，加上電動車和其他出口產品即將面臨的關稅，未來幾個月製造業活動恐繼續放緩，加劇北京當局促進其他經濟領域成長的急迫性。

宋林指出，製造業是今年迄今中國經濟成長的支柱，若製造業陷入困境，其他領域就得挑起提振經濟的大樑。此外，市場信心依舊低迷，消費可能持續疲軟，下半年需要北京當局主導的投資加速，才可望實現全年五％的成長目標。

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